הרפורמה נמשכת: מונו ארבעה דיינים חדשים

בית הדין של האיגוד הודיע על תחלופה, כשאלו נכנסו במקום ארבעה שסיימו את תפקידם. יו"ר האיגוד פרישמן: "בטוח כי ימלאו את שליחותם באחריות וביושרה"