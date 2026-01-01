הרפורמה נמשכת: מונו ארבעה דיינים חדשים

בית הדין של האיגוד הודיע על תחלופה, כשאלו נכנסו במקום ארבעה שסיימו את תפקידם. יו"ר האיגוד פרישמן: "בטוח כי ימלאו את שליחותם באחריות וביושרה"
איגוד הכדורסל פותח פרק חדש במערכת בתי הדין המשמעתיים, עם השלמת מהלך התחדשות שנבנה באופן מקצועי ומדורג במהלך השנה האחרונה. לאחר שנים רבות סיימו את תפקידם ארבעת דייני בית הדין המשמעתי: עו"ד תגר עמיאל, עו"ד צביקה רויזן, עו"ד אלי לוין, עו"ד עזרא האוזנר.
במקביל, נכנסו לתפקיד ארבעה דיינים חדשים בשכר, אשר השלימו במהלך השנה האחרונה תקופת חפיפה מקיפה לצד הדיינים היוצאים. הדיינים החדשים באיגוד הינם עו"ד גדי זילברברג, עו"ד ליאור בונר, עו"ד אמיר פבה ו-עו"ד ישי זילברברג.
צעד זה מצטרף לשינויים נוספים שנעשו בהובלת יו"ר איגוד הכדורסל, עמוס פרישמן, וביניהם העברת חלק מהדיונים בבית הדין המשמעתי לזום ושינויי תקנון.
יו"ר איגוד הכדורסל, עמוס פרישמן, מסר: "בשם איגוד הכדורסל אני מבקש להביע להם הערכה עמוקה ותודה כנה על התרומה, המחויבות והמקצועיות רבת השנים של הדיינים היוצאים. לצד זאת, אני מאחל הצלחה רבה לדיינים הנכנסים ובטוח כי הם ימלאו את שליחותם באחריות, ביושרה, בעצמאות ובמקצועיות, תוך המשך קידום ערכי ההגינות והספורטיביות בכדורסל הישראלי".