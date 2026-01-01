ינאי: רמי כהן הוא המנהל הכושל שהביא אותנו לכאן

הבעלים עזב את ביהמ"ש לאחר שהציע 11 מיליון לכיסוי חובות אך סירב שרמי כהן ימשיך לשלוט: "הסיטואציה שאני משלם והוא מחליט כבר הייתה והספיקה לי"

דיון סוער במיוחד נרשם הבוקר (חמישי) בבית המשפט המחוזי בתל אביב בעניינה של עמותת "הפועל אוסישקין תל אביב". הצדדים נפגשו בפני השופטת איריס לושי-עבודי במטרה להסכים על מינוי חמישה חברי ועד מנהל חדשים שיוציאו את העמותה מדרך של פירוק, אך הדיון פוצץ זמנית כאשר בעלי המועדון, עופר ינאי, החליט לנטוש את האולם באמצע במחאה על התנהלות הדברים.

למרות נטישתו של ינאי, הציגו נציגי בעלי התפקידים רשימה של חמישה מועמדים מוסכמים לוועד המנהל: עו"ד עמית פינס, עו"ד עדי גלברט, סתיו שחם, גלעד שמחוני ורוני טל. השופטת העניקה לצדדים ארכה של שבעה ימים כדי להגיע להסכמה סופית על השמות הללו. אם הרשימה תאושר על ידי שני הצדדים, יחתם ההסדר הכולל וזכות הווטו של העמותה לגבי אולם המשחקים (היכל שלמה) תבוטל, מה שיסלול את הדרך למעבר של הקבוצה הבוגרת ליד אליהו. אם לא יושגו הסכמות, נקבע דיון מכריע ל-30 ביולי.

עופר ינאי: "לא מוכן לשלם ושרמי כהן יחליט"

ביציאה מהאולם תקף ינאי בחריפות את ראשי העמותה בעבר ואת היו"ר לשעבר רמי כהן: "באנו עם הצעה משמעותית - לתת 11 מיליון ש"ח לטובת סגירת כל חובות העמותה, ולהמשיך לתמוך בה בארבע השנים הקרובות בסכום של מיליון ש"ח בשנה. לצערנו ההסדר לא מתקבל כרגע כי רמי כהן מעוניין להמשיך לשלוט בוועד המנהל גם אחרי שניתן את הכסף. הסיטואציה שאני משלם ורמי כהן מחליט כבר הייתה לי פעם אחת בחיים, ואני לא רוצה שהיא תהיה שוב, ולכן עזבתי".

עופר ינאי ורמי כהן (רועי כפיר)

בנוסף, ינאי חשף ממצאים של בדיקה שביצעה פירמת EY מטעמו: "גילינו שהעמותה קיבלה ממני כספים כדי לשלם למס הכנסה, אך לא העבירה אותם אלא שינתה את הגדרת התשלום. יצרו כאן מצג שווא שהחברה חייבת כספים, ונוצר עוול כפול – גם שילמנו את החובות וגם האשימו אותנו בנפילת העמותה. העמותה עדיין לא מאוזנת כלכלית, ולצערי רמי כהן, שהוא המנהל הכושל שהביא אותם למצב הזה, ממשיך לבחוש מאחורי הקלעים".