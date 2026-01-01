״מקווה שהמשחק בין הפועל לבית״ר יעבור בשלום״

יבלוקובסקי, מנהל אצטדיון ׳מרים׳ בנתניה, דיבר לקראת המשחק הראשון של העונה במגרש: ״מתחילים חזק ומגבירים״. וגם: מצב האצטדיון של קריית שמונה

כבר בשבת אצטדיון מרים בנתניה יחנוך את העונה החדשה עם המשחק בין בית”ר ירושלים להפועל תל אביב במסגרת גביע הטוטו. קרב האירופאיות יביא איתו לא מעט עניין וגם מתח לאור ההיסטוריה הספורטיבית בין הקבוצות. מנהל האצטדיון אילן יבלוקובסקי עלה לתוכנית “שיחת היום” וסיפר על ההכנות הלוגיסטיות.

מה נשמע אילן, האיש עם המגרש הכי עמוס בארץ לא?

“כן מאוד עמוס אבל אנחנו אוהבים את זה“.

בוא נתחיל דווקא מהכובע השני שלך, הפרויקט עם האצטדיון בקריית שמונה?

“כן, אני עוזר לפרויקט בק”ש, הם עובדים חזק מאוד הם לוקחים עוד כמה נושאים לטפל בהם עכשיו שהכול התעכב בגלל המלחמה אז נכנסו להכול“.

אצטדיון נתניה בכחול (דוברות עיריית נתניה)

ומתי הם נוטשים אותך?

“תשמע אני מצד אחד רוצה מאוד שהם יחזרו הביתה מצד שני הם אנשים מדהימים אז כיף לי לארח אותם. מקווה שבקרוב הם יסיימו שם, אבל עובדים חזק זה אני יכול להבטיח“.

אוקיי ואיך האצטדיון שלכם ערוך לקראת העונה החדשה? ולקראת המשחק הכי טעון שיש בשבת בין הפועל לבית“ר?

“איך היה אומר דודי שווייצר ז”ל? אתם תתחילו הכי חזק ותגבירו. אז זה מה שאנחנו עושים מתחילים עונה הכי חזק ומגבירים. סך הכל אנחנו מוכנים אני יוצא עם ישיבות ואנחנו נהיה ערוכים ונקווה שהכל יעבור בשלום“.

אבוקות ביציע אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

תגיד כמה קבוצות יש לך השנה בנתניה?

“כרגע שלוש, יהיו שינויים, כי הרצליה עוד לא מוכנים אז הם אצלנו אבל הם יעזבו לבית שלהם וגם כמו שאמרנו על קריית שמונה. אנחנו תמיד פתוחים לקבל כל אחד. אנחנו מסודרים יפה לעונה הזאת. המגרש מוכן כל האישורים תקינים ואנחנו נאמין שהכול יעבור בשלום“.

טוב נקווה שלא יהרסו לך את המגרש בשבת.

“אני מאמין, אני מאמין, בעצם מקווה“.