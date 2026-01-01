הפועל תל אביב חשפה את מדי הבית והחוץ שלה

"ושתזיע החולצה האדומה": האדומים הציגו את הסט שילבשו לעונת המשחקים הקרובה, כשעל חלקו האחורי העליון של החולצה כתוב: "אהובה שלי, אדומה שלי"

הפועל תל אביב חשפה היום (חמישי) את מדי הבית, החוץ והשוער לעונת המשחקים הקרובה שלה, כשאת הבכורה תערוך כבר ביום שבת, במשחק האירופאיות נגד בית”ר ירושלים בגביע הטוטו, עם הסלוגן “ושתזיע החולצה האדומה”.

צ'יקו מציג את המדים החדשים (הפועל תל אביב)

פלקאו עם מדי החוץ החדשים (הפועל תל אביב)

אסף צור עם המדים החדשים (הפועל תל אביב)

פרננד מאיימבו ודורון ליידנר (הפועל תל אביב)

מדי הבית הן כאמור בצבע האדום עם מכנסיים לבנים וגרביים לבנות, כשמדי החוץ יהיו לבנים במלואם, פרט לקצה השרוולים ולצווארון שנצבעו באדום, לצד מספרי השחקנים. גם שתי אפודות השוער הוצגו, בצבעים שחור וסגול, כשעל גבם של כל שחקן יופיע הכיתוב “אהובה שלי, אדומה שלי”.