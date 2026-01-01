מרגש: קבוצת "קהילת שבט הנובה" זכתה באליפות

קבוצת הכדורסל ע"ש רועי שלו ז"ל השלימה אמש הישג מרגש, עם זכייה בליגה למקומות עבודה, לאחר ניצחון של 65:81 על קבוצת מ.ס יהלום, בורסת היהלומים

אחרי עונה שלמה של אימונים, נחישות ורוח קבוצתית, קבוצת הכדורסל של עמותת קהילת שבט הנובה, על שם רועי שלו ז"ל השלימה אמש הישג מרגש כשזכתה באליפות הליגה למקומות עבודה (מחוז תל-אביב) לאחר ניצחון 65:81 על קבוצת מ.ס. יהלום, בורסת היהלומים.

משחק האליפות נערך במרכז ספיבק ברמת גן, האולם הביתי של הקבוצה, ובמהלכו צוין גם פרויקט “היהלום של אדיר”, לזכרו של אדיר מסיקה ז”ל. עבור חברי הקבוצה, המורכבת משורדי המסיבות ובני משפחות שכולות, מדובר בהרבה יותר מתואר. הקבוצה הוקמה כחלק מפעילות השיקום של העמותה, מתוך תפיסה שספורט קבוצתי מעניק מסגרת, חוסן אישי ויכולת לחזור לשגרת החיים.

שחקני הקבוצה מסכמים את ההישג

עידו שלו, אחיו של רועי שלו ז"ל ושחקן בקבוצת הכדורסל של עמותת שבט הנובה, שיתף: “לעלות לפרקט עם הקבוצה שנושאת את שמו של רועי ולזכות יחד באליפות, זו תחושה שקשה לתאר במילים. רועי היה הלב של הקבוצה, הוא האמין בכוח של הספורט לחבר בין אנשים ולתת תקווה גם ברגעים הכי קשים. אני בטוח שהוא היה גאה לראות את החברים שלו ממשיכים את הדרך שלו, נלחמים אחד בשביל השני ומניפים את צלחת האליפות לזכרו”.

רז מלכה, שורד, ממקימי העמותה ושחקן בקבוצת הכדורסל של קהילת שבט הנובה, סיכם: “האליפות הזו מסמלת הרבה יותר מעוד ניצחון. עבורי ועבור כל אחד מהשחקנים היא מסמלת את ההבטחה שהבטחנו לרועי שלו ז”ל, שנמשיך את הדרך שלו ולא נוותר.

“לאורך כל העונה התמדנו, לא ויתרנו על אימונים ועל משחקים, והאליפות הזו היא אבן דרך משמעותית בתהליך ההחלמה של כולנו. לשחק מול אולם מלא ולחגוג יחד עם הקהל היה מרגש ונתן לנו כוח אדיר. אנחנו כבר מחכים לעונה הבאה, להמשיך את המסורת שרועי התחיל ושכולנו גאים להמשיך”.

פעילות הספורט בקהילת שבט הנובה

קבוצת הכדורסל היא חלק ממערך פעילות הספורט של קהילת שבט הנובה, הכולל מערך ענפי ספורט מגוון הכולל כדורגל, כדורסל, טניס, פוצי'וולי ופאדל אשר זוכים להצלחה ולהיענות רחבה. באמצעות הפעילות הספורטיבית מעניקה העמותה לשורדי המסיבות ולבני המשפחות השכולות מסגרת קבועה של אימונים, תחרויות ופעילות קהילתית, מתוך מטרה לחזק את החוסן האישי והקהילתי ולהמשיך את תהליך השיקום גם מחוץ למגרש.