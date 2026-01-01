מוריניו קבע: ואלוורדה הקפטן החדש של ריאל מדריד

עם הגעתו של הפורטוגלי ועזיבתו של קרבחאל, האורגוואי יהיה זה שיענוד את סרט הקפטן בעונה הקרובה. ויניסיוס ישמש כסגנו, קורטואה שלישי בהיררכיה

חידושים בריאל מדריד עם תחילת ההכנות לעונת 2026/27. ז'וזה מוריניו חזר למתחם האימונים בוולדיבבאס וגילה שריאל מדריד שלו נראית אחרת לחלוטין. מעבר לעובדה שאפילו אנשי המשק הוותיקים מתקופתו הקודמת כבר פרשו הקיץ, המאמן הפורטוגלי פתח את הקדנציה החדשה עם סגל קצרצר ושלל שחקני בית, לצד שלושה שחקנים שנמצאים בהליכי שיקום מפציעות והם אדר מיליטאו, פרלאן מנדי ורודריגו.

השינוי המעניין ביותר התרחש דווקא בהיררכיית המנהיגות של הבלאנקוס, שם נקבע סדר קפטנים חדש על פי חוק הוותק המקובל במועדון. עם עזיבתו של דני קרבחאל שהחזיק בסרט בעונה החולפת, פדה ואלוורדה מונה לקפטן הראשון של הבלאנקוס, כאשר ויניסיוס ישמש כסגנו וכקפטן השני.

את המקום השלישי והרביעי בהיררכיית הקפטנים יתפסו השוער טיבו קורטואה והחלוץ רודריגו, בהתאמה. מעניין לציין כי ואלוורדה ו-ויניסיוס, שיובילו כעת את הקבוצה, ספגו לא מעט ביקורות מהקהל בעונה שעברה ואף החזיקו במערכת יחסים מורכבת עם המאמן הקודם צ'אבי אלונסו.

ויניסיוס חוגג עם פדריקו ואלוורדה (רויטרס)

מילד חולמני למנהיג הבלתי מעורער

עבור ואלוורדה, מדובר בהגשמת חלום אישי עליו הצהיר עוד בשנת 2023. הקשר, שהגיע למועדון בקיץ 2016 מפיניארול האורוגוואית כשהיה בן 18 בלבד, עבר דרך קבוצת המילואים קסטייה והשאלה בדפורטיבו לה קורוניה, וכעת הוא פותח את עונתו התשיעית ברציפות בקבוצה הבוגרת.

הקידום מגיע אחרי עונה סוערת במיוחד בה מצא את עצמו לא פעם באור הזרקורים בגלל חימום מוזר באלמטי, סירוב לשחק כמגן ימני, עימותים עם צ'אבי אלונסו ותקרית חריפה עם חברו לקבוצה אורליאן טשואמני. למרות זאת, מוריניו רואה באורוגוואי שחקן מפתח קריטי ומאמין כי בעבודה קשה ומחויבות הוא יחזיר אותו לכושר השיא.