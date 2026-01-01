"אם נראה עבירות אנחנו ננקוט בענישה קשה"

נצ"מ קובי אבוטבול ל"שיחת היום" לקראת המשחק בין בית"ר להפועל: "אנחנו מתכוננים לזה כבר שבוע, אני מבקש שנגיע לחגיגת ספורט ולא לאירועים פליליים"

ביום שבת ב-20:30 בית”ר ירושלים והפועל תל אביב יחלו את העונה בקרב סוער במסגרת משחק האירופאיות בגביע הטוטו. נצ”מ קובי אבוטבול עלה לתוכנית “שיחת היום” של ONE על מנת לספר על הכנות המשטרה לקרב המפגש המתוח.

קובי אתה מכיר היטב את הקבוצות וההיערכות אז אני מבין שאתם נערכים בהתאם למשחק הזה.

“אכן. אני רוצה מפה למסור כמה מסרים לקהל מהפלטפורמה שלכם, אנחנו מתכוננים לזה כבר שבוע וערוכים להסדיר את התנועה וכמובן להפריד בין הקהלים. אנחנו לא נחסוך באמצעים, יהיו אמצעים לצפייה, יהיו רחפנים, מצלמות, כמובן למנוע כל מפגש שיצור אלימות. אני רוצה לפנות לקהלים ולבקש מהם להגיע מוקדם בכדי למנוע מצב של דוחק כמו במקרים קודמים.

“ויסתנו הכל עם חברת הכרטיסים עד לפרטים הקטנים. אם חלילה אנחנו נראה עבירות כאלו ואחרות, שוב אני אומר, אנחנו ננקוט בענישה קשה, אני ממש מבקש שנגיע לחגיגת ספורט ולא חלילה לאירועים פליליים. מבחינתי שהכוחות שלנו יהיו נצורים עד סוף ההתמודדות. רוצה לראות הכל מנוהל באופן אזרחי מופתי”.

נצ"מ קובי אבוטבול: "לא נחסוך בשום אמצעי"

זה משחק נפיץ מאוד, בדרך כלל יש פצועים. איך אתם נערכים גם מחוץ לרדיוס של האצטדיון כדי שגם בחניות הרחוקות באצטדיון מרים לא יהיו תקריות אלימות?

“נכון מאוד אתה ממש נוגע בלב ליבו של התוכנית המרכזית שלנו, אנחנו נפזר כוחות בכל המקומות יחד עם אמצעי תצפית, בלשים ושוטרים, יש גם מערך אזרחי לסדרנות. אנחנו נהיה ערוכים בכל חניון או מקום שאמור להיות בו תנועה של אוהדים, גם ברחוקים שבהם”.

מבחינתך כמה זמן אתה מציע להגיע מראש?

“אנחנו פותחים את השערים כבר שעתיים לפני שריקת הפתיחה, ב-18:20 כבר יתחיל הבידוק. אנחנו משקיעים המון בבידוק, חשוב מאוד שיגיעו לפחות שעתיים ולא מפאת כבוד לשבת מאוחר יותר. אם זה לא יקרה יהיה לנו קשה מאוד לבדוק את כולם בצורה המיטבית ואתם יודעים, אנחנו בתקופת מלחמה ויש איום של פח”ע וטרור ככה שאי אפשר להכניס אנשים ללא בידוק”.

כמה כוחות יהיו?

“מאות שוטרים, אנחנו נהיה במספר מוקדים ונפקד על הכוחות הכי טוב שאפשר, אבל נצטרך את עזרת הקהל”.