על רקע העונה המתקרבת, ניסן קניאס דיבר ב"שיחת היום": "על פדראו אי אפשר לסמוך", "בנסון שאמור להיות המילסון והפטאצ’י של הקבוצה לא יכול לשחק"

מכבי חיפה ממשיכה בהכנותיה לקראת עונת המשחקים שבפתח, ובינתיים היה זה הפרשן ניסן קניאס שעלה לדבר על הקבוצה מהכרמל בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

ניסן איך אתה מנתח את הסגל של מכבי חיפה?

“אני אומר חד משמעית במכבי חיפה יצטרכו שני בלמים זרים נוספים, אחד עם רגל ימין ואחד עם רגל שמאל, כי לא יתכן שמכבי חיפה תהיה עם שטייפמן בלבד. כשאנחנו רואים את הפציעות שיש, אלעד אמיר לא קרוב לחזור, על פדראו אי אפשר לסמוך “.

מי אמר שאי אפשר לסמוך על פדראו, זה אתה קבעת?

“העובדות, לא אמרתי שישחררו אותו אמרתי שחייב לצרף עוד שני בלמים זרים, בנוסף אחד מהבלמים שיצטרף חייב להיות מסוגל לשחק גם כמגן שמאלי. זה לא שיש עליו קופצים, זה לא הביטלס שמגיעים לאצטדיון ר”ג, אם היו לוקחים אפילו 50% מהחוזה יתכן שבמצבו הגופני הוא היה משוחרר ואני מסכים עם גידי שזה מאוחר אבל עדיף מאשר אף פעם לא.

“מי שאמור להיות המילסון והפטאצ’י של הקבוצה לא יכול לשחק”

הבעיה היחידה שצירוף כזה יגרום לבעיה בכנף ימין כי לא יישאר מקום לזר וגם בעמדה הזאת מכבי חיפה חייבת להתחזק, אנחנו רואים שבנסון לא חוזר לעצמו. לקחו שחקן עם מכה בשלדה, הכל היה רשום, וזה היה סיכון שלקחו, הוא השחקן הכי יקר בליגה והוא לא יכול לשחק כדורגל, מי שאמור להיות המילסון והפטאצ’י של חיפה לא יכול לשחק כדורגל”.

מנואל בנסון (לילך וויס-רוזנברג)

אז מה חיפה צריכה לעשות?

“מכבי חיפה חייבת לצרף ארבעה שחקנים, שני בלמים, כנף ימין וחלוץ. אני חושב שיצטרכו לראות איך מוותרים על זר אחד שעדיין רשום פה ותרשה לי לנחש שבסוף זה יהיה פדראו. אם מביאים בלם בסטייל של אסנטה, שזה בלם שיודע לשחק בלם ומגן, אז זה בסדר גמור.

אבל אם הם בונים על שון גולדברג או על קני סייף שהעמדה הזאת לא מחמיאה לו בקו 4, אז מכבי חיפה חייבת להביא עוד 4-5 שחקנים בכדי לקרוא תיגר על האליפות. אני בטוח שבשבוע הבא נראה החתמות של שחקנים זרים”.