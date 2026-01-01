"להפועל ת"א יש יתרון, שועה עבר שינוי משמעותי"

לקראת משחק האירופיות בשבת, דני נוימן ניתח את יחסי הכוחות ב"שיחת היום" וגם דיבר על מסי והמונדיאל: " תלוי הרבה בהכנה המנטלית שיכין אלמוג כהן"

כבר ביום שבת (20:30) בית”ר ירושלים תפתח את העונה במשחק האירופאיות נגד הפועל תל אביב כשיש סימני שאלה רבים סביב הסגל הקיים, בנוסף לחוסר הוודאות לגבי השתתפות הכוכב ירדן שועה, לצד צמד הקשרים שהגיע: נועם מוצ’ה ודניאל וורקו. כוכב העבר של המועדון, דני נוימן, עלה לדבר על הקבוצה בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

דני איך אתה רואה את השינוי שעשה ירדן שועה מבחינת השקעה באימונים ריצות, מספר קילומטרים וכו’?

“לירדן יש את האופי הזה כבר שנתיים, הוא עבר שינוי מאוד משמעותי בתפיסת העולם שלו מהתקופה בבני יהודה ובמיוחד ממכבי חיפה ששם הוא לא התאקלם, ולא היה לי ספק שברגע שהוא יגיע לבית”ר התפיסה שלו תשתנה כי הכדורגל זה כל חייו וזה המקור פרנסה של משפחתו”.

איך אתה רואה את המשחק מול הפועל בשבת, מה אלמוג כהן צריך לעשות?

“ברגע שחסרים כלכך הרבה שחקנים אני לא יודע מה כבר הוא יכול לעשות, במיוחד שמדובר בשני הבלמים המצוינים, ירדן שועה, ועומר אצילי שכנראה לא יפתח. אז אולי אני ואורי מלמיליאן נחזור לשחק. אני יכול 15-20 דקות”.

אתה יודע להיות בלם דני?

“בלם לא אבל פעם נתנו לי להיות מגן שמאלי, כשהיה לנו משחק מול שמשון תל אביב באשדוד. בזמנו, שמרתי על גידי דמתי וקיבלתי גם ציון 8 במשחק הזה אז רצו שאני אמשיך”.

“בגמר המונדיאל אני חושב שארגנטינה תזכה”

איך ייגמר המשחק ביום שבת לדעתך? מי בעצם תמשיך לשלב חצי גמר הטוטו?

“יש כמובן יתרון מאוד גדול בגלל כל מה שדיברנו עליו להפועל תל אביב, אבל בתור בית”ר כל פעם שמשחקים מול הפועל יש מוטיבציה גדולה וכמובן שזה תלוי הרבה בהכנה המנטלית שיכין אלמוג כהן, יש לו ידע רב בכדורגל”.

ליאו מסי (רויטרס)

דני, לסיום מי לוקחת את המונדיאל ביום ראשון?

“אני מאוד רוצה שתהיה זו ארגנטינה, אבל היא מתייצבת מול ספרד שהוכיחה לכל העולם בחצי הגמר שהיא בנויה למעמד הזה. אתה יודע מה, אני הולך עם מסי, סקלוני ומרטינס שאני מקווה שלראשונה יקבל את המקום בהרכב”.