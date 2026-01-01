רבע 4, 00:15: איטליה - ישראל 84:58

יורובאסקט עד גיל 20, משחקי הדירוג: חניכיו של אהרוני נראים טוב, מציגים הגנה חזקה ושולטים בריבאונד. סהר וקלר מובילים את הנבחרת ליתרון דו-ספרתי

נבחרת העתודה של ישראל פוגשת בשעה זו את נבחרת איטליה על מנת למקסם את תוצאותיה באליפות אירופה, במסגרת משחקי הדירוג של מקומות 9-16, ולהיאבק על הזכות להישאר בדרג א’.

החבורה בכחול לבן הודחה אמש (רביעי) מהאליפות עד גיל 20, אחרי שהפסידה 79:66 לנבחרת יוון. חניכיו של אורן אהרוני התקשו במשך כל המשחק להתמודד עם הקצב של היוונים בהגנה, ובנוסף רשמו ערב קליעה לא מספיק טוב.

מצד שני, הנבחרת הישראלית יכולה להיות אופטימית מכך שיריבתה מארץ המגף נחלה תבוסה קשה בדמות 86:63 לנבחרת סרביה, בשמינית הגמר של הטורניר. במפגש הקודם בין השתיים, בשלב רבע הגמר של היורובאסקט, ניצחו האיטלקים 80:89 את ישראל.

רבע ראשון: 16:21 לישראל

חמישיית נבחרת ישראל: אורן סהר, רני בלגה, אלון דניאלי, ג'ול קראם ויונתן קלר.

חמישיית נבחרת איטליה: ג'ייסון ניסטריו, ריקרדו קרסטן, תיאו איירהיינבווה, אקילה לונאטי ופטריק חסאן.

המשחק נפתח בקצב איטי עם איבודי כדור והחטאות מצד שתי הנבחרות, אך איטליה הייתה הראשונה לעלות על הלוח עם ארבע נקודות רצופות. יונתן קלר הגיב בשלשה מהפינה, ואורן סהר יחד עם אורן דניאלי השלימו ריצת 0:7 שהעניקה לישראל את היתרון הראשון במשחק. דניאלי הוסיף שתי נקודות במתפרצת וקבע 6:11.

סהר המשיך לבלוט כשצלף שלשה גדולה עם הבאזר של שעון ההתקפה, בעוד האיטלקים השיבו עם סל קל בצבע. אריאל סלע עלה גם הוא על הלוח, אך מנגד איטליה דייקה מחוץ לקשת וצימקה. סהר הוסיף סל יפה מחצי מרחק, אולם שלשה נוספת של היריבה בהתקפת מעבר הורידה את ההפרש לארבע נקודות, 16:20. נבחרת העתודה שלטה בריבאונד ההתקפה ונלחמה על כל כדור, ובסיום הרבע הראשון ירדה ביתרון 16:21.

ג'ול קאראם עולה לחסימה (פיב״א)

יונתן קלר יוצא להתקפה (פיב״א)

רבע שני: 32:39 לישראל

הרבע השני נפתח עם הגנה חזקה של נבחרת העתודה וסל קל במתפרצת של יונתן קלר, בעוד האיטלקים השיבו עם שתי נקודות בצבע. אביב הנקין צלף שלשה מהפינה והעלה את ישראל ליתרון 18:26, ובהמשך ג'ול קאראם הוסיף סל בצבע שהגדיל את ההפרש לדו-ספרתי. קלר המשיך ללהוט עם שלשה נוספת מהפינה, והנבחרת ברחה כבר ליתרון 20:33. בחמש הדקות הראשונות של הרבע רשמה ישראל ריצת 4:14 מרשימה.

האיטלקים הצליחו לעצור מעט את המומנטום עם חטיפה וסל קל במתפרצת, ובהמשך הוסיפו שלשה מהפינה וצימקו את ההפרש לעשר נקודות. קלר המשיך את משחקו המצוין עם חדירה יפה בדרך לשתי נקודות נוספות, ותמיר גולד קלע סל נהדר עם סיום שעון ההתקפה לאחר מהלך קבוצתי מצוין. למרות זאת, האיטלקים סיימו את המחצית עם חמש נקודות רצופות והורידו את ההפרש לחד-ספרתי, כשישראל ירדה להפסקה ביתרון 32:39.

רבע שלישי: 43:59 לישראל

הרבע השלישי נפתח, כמו קודמו, עם הגנה חזקה של נבחרת העתודה ושליטה בריבאונד. אורן סהר המשיך את המשחק המצוין שלו כשצלף שלשה גדולה והעלה את ישראל ליתרון של 10 נקודות, אך האיטלקים השיבו מיד עם סל מהיר. ג'ול קאראם סיים התקפה קבוצתית נהדרת עם הטבעה קלה, וסהר הוסיף שלשה נוספת עם סיום שעון ההתקפה כדי לקבוע 36:49 לזכות הכחולים-לבנים. מנגד, איטליה הגיבה עם הטבעה עוצמתית וצימקה מעט את הפער.

האיטלקים המשיכו במומנטום עם ארבע נקודות רצופות והורידו את ההפרש לחד-ספרתי, 42:51, אך רני בלגה השיב מיד עם ארבע נקודות רצופות משלו והחזיר את ישראל ליתרון של 13 נקודות. בהמשך אריאל סלע ויונתן קלר קלעו סלים גדולים מחצי מרחק, נבחרת העתודה ברחה ליתרון השיא שלה במשחק – 16 נקודות, ובסיום הרבע השלישי הוליכה 43:59 על איטליה.