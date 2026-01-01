מעודד: ירידה בכ-74 אחוז במקרי הגזענות במגרשים

ערב פתיחת העונה, נחשפים הנתונים כי חלה ירידה גם בהשלכות אמצעים פירוטכניים לדשא ב-50%. שינו זוארץ: "הנתונים מלמדים שהאמון בקהל מוכיח את עצמו"

לקראת פתיחת עונת המשחקים 2026/27, נתונים רשמיים של ההתאחדות לכדורגל מצביעים על מגמת ירידה במקרי האלימות והגזענות במגרשים. על פי המעקב השוטף שמבצעת ההתאחדות לצורך למידה והפקת לקחים, הנתונים משקפים את השפעתן של הרפורמות שהובילו בשנים האחרונות יו"ר ההתאחדות, שינו זוארץ, והנהלת הארגון, בשיתוף עם מנהלת הליגות לכדורגל.

מהנתונים עולה כי מאז החלת הרפורמה לביטול העונשים הקולקטיביים בעונת 2023/24, חל שינוי בהיקף השלכת האמצעים הפירוטכניים. במסגרת רפורמה זו בוטלו עונשים כגון משחקים ללא קהל, משחקי רדיוס וסגירת יציעים, ובמקומם הונהגו סנקציות ממוקדות יותר הכוללות איסור כניסת קהל חוץ והפחתת נקודות בגין התפרעויות אוהדים הכוללות שימוש והשלכת פירוטכניקה לכר הדשא.

השוואת הנתונים מראה כי בעונת 2022/23, שקדמה לרפורמה, נרשמו 15 מקרים של השלכת אמצעים פירוטכניים לכר הדשא. לעומת זאת, בעונת 2025/26 ירד מספר המקרים ל-8 בלבד, נתון המהווה ירידה של כ-50% בהיקף התופעה.

אבוקות ביציע (רדאד ג'בארה)

במקביל, נרשמה התקדמות במאבק בגזענות ובאפליה בעקבות שינוי תקנוני. ב-1 בפברואר 2026 נכנס לתוקף תיקון המחמיר את הענישה בגין עבירות גזענות ואפליה, מהלך שלווה בקמפיין הסברה של ההתאחדות, מנהלת הליגות והמועדונים. מאז כניסת התיקון לתוקף נרשמה ירידה של כ-74% במספר הרשעות הקבוצות בגין קריאות גזעניות: בששת החודשים הראשונים של עונת 2025/26 (עד ל-1 בפברואר) נרשמו 19 הרשעות של קבוצות, ואילו בארבעת החודשים שלאחר כניסת התיקון המחמיר ועד לסיום העונה, נרשמו 5 הרשעות בלבד.

“תוצאה של עבודה רציפה”

יו”ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ: “מטיבן של רפורמות, נדרשים זמן, סבלנות ואמונה עד להיראות התוצאות. הנתונים שהוצגו בפני מעודדים ומלמדים שהאמון שהבענו בקהל מוכיח את עצמו. אנחנו בוחנים את עצמנו כל הזמן כדי לדעת באיזה כיוון להמשיך. הירידה המשמעותית במקרי השלכת פירוטכניקה לכר הדשא היא תוצאה של עבודה רציפה ובעיקר שיח של המועדונים וארגוני האוהדים למציאת הנוסחה הטובה ביותר לתמיכה בקבוצה והפקת חוויית צפייה מיטבית.

שינו זוארץ (חגי מיכאלי)

“אני מקיים קשר קבוע עם נציגי אוהדים וארגוני אוהדים, מתוך אמונה כי ניתן להמשיך לתרגם הבנות ואמון לתקנונים עדכניים ומכילים יותר. הצניחה הדרמטית במקרי הגזענות והאפליה נזקפת כולה לעשייה מצוינת של הקבוצות והאוהדים, שאכן הפנימו היטב את השינוי שהובילה פיפ”א ואימצה ההתאחדות. אני, יחד עם יו”ר מנהלת הליגות ארז כלפון, נמצאים בקשר רציף ופורה בנושאים הללו עם שר התרבות והספורט מיקי זוהר, כדי להמשיך להוביל מהלכים שיבטיחו הנאה מלאה לאוהדות ולאוהדים שממלאים את האצטדיונים, לצד בטיחות מלאה והכרעה על כר הדשא בלבד”.

יו"ר מנהלת הליגות, ארז כלפון: "הנתונים המעודדים הללו הם הוכחה חותכת לכך שהשינוי המחשבתי והמבני שהובלנו בשנים האחרונות נושא פרי. מנהלת הליגות, יחד עם המועדונים, משקיעה משאבים עצומים כדי להפוך את חוויית האוהד במגרשים לנעימה, תרבותית ובטוחה עבור משפחות וילדים. השותפות עם שר הספורט מיקי זוהר ויו"ר ההתאחדות שינו זוארץ מוכיחה שנוקשות מול גזענות ואלימות, לצד מתן אמון בקהל האוהדים הרחב, היא הנוסחה הנכונה. נמשיך לפעול ללא פשרות כדי להשאיר את האלימות מחוץ ליציעים, ולשמור על הכדורגל הישראלי כאי של שפיות עבור כולנו".

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר: “אני מברך על הנתונים המעודדים, שמוכיחים שכאשר פועלים בנחישות ובשיתוף פעולה אפשר להביא לשינוי אמיתי במגרשים. הירידה המשמעותית במקרי האלימות, השלכת הפירוטכניקה והגזענות היא בשורה גדולה לכל אוהדי הספורט בישראל. אני מבקש לברך את יו”ר ההתאחדות שינו זוארץ, את הנהלת ההתאחדות, מנהלת הליגות, המועדונים וארגוני האוהדים. נמשיך לפעול יחד כדי שמגרשי הכדורגל יהיו מקום בטוח, משפחתי ומהנה עבור כל האוהדים".