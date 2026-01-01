סוטסקוב חתם במודיעין, גואטה הצטרף לבני ריינה

החלוץ בן ה-20 ששיחק בעונה האחרונה בנוער של בית"ר ירושלים מצטרף למודיעין. היורדת הטרייה ללאומית החתימה מגן שמאלי. וגם: החיזוק שמחפשת כפר סבא

עירוני מודיעין ממשיכה להתחזק לקראת העונה הקרובה, כאשר הפעם, היא החתימה את חלוצה של קבוצת הנוער של בית”ר ירושלים בשנה האחרונה, אלכס סוטסקוב שחתם באמצעות סוכנו בר כץ.

החלוץ בן ה-20 ששיחק כחריג גיל בעונה האחרונה תחת ציון צמח לאחר שעבר לפני שנתיים מקרית אונו, בלט אשתקד עם לא פחות מ-12 שערי ליגה, כשכעת, סגנית האלופה החליטה שיעבור לשחק בליגה הלאומית בהשאלה על מנת לצבור דקות משחק.

המגן השמאלי החדש של בני ריינה

גם היורדת הטרייה לליגה הלאומית, מכבי בני ריינה, ממשיכה לפעול בשוק כדי לבנות קבוצה שתתמודד בחזרה אל העלייה: המגן השמאלי ניר גואטה, הצטרף ביממה האחרונה באמצעות סוכנו אריאל בוזורגי. גואטה בן ה-24, שיחק בעונה האחרונה במכבי יפו.

הפועל כפר סבא רוצה להמשיך ולהתחזק ומחפשת מגן שמאלי לסגל: דניאל מור יוסף, מגנה השמאלי של הפועל נוף הגליל, מועמד. השחקן בן ה-26, עלה לליגת העל עם הפועל פתח תקווה לפני שנתיים ולמרות הירידה הטרייה לליגה א’, עשוי להמשיך בלאומית.