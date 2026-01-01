"מה שקרה בגמר הגביע הוסיף הרבה עניין למשחק"

שחקן העבר של הפועל ב"ש, דובב גבאי, ל"שיחת היום": "זה משחק מאוד מסקרן. ההכנה בקיץ? דווקא בעונה של ליגת האלופות הייתי מתאבד על זה קצת יותר"

האלופה תפתח הערב (חמישי, 19:30) באופן רשמי את עונת 2026/27, כשהיא תשחק בטרנר במסגרת משחק אלוף האלופים מול מחזיקת הגביע מכבי ת”א ותקווה לקחת את התואר הראשון של העונה. חלוץ העבר של הדרומיים, דובב גבאי, עלה לדבר לקראת ההתמודדות בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מה אתה אומר על המשחק?

“אני אומר שזה משחק מאוד מסקרן, נכון זה לא התואר הכי נוצץ אבל כן אחרי מה שקרה בגמר הגביע עם ההרחקות, זה שטרנר יהיה חצי חצי בפעם הראשונה, זה מוסיף הרבה עניין. זו גם באמת הכנה מאוד טובה, זה שונה ממשחק אימון ורן יכול לנצל את זה לניסוי כלים פרקטי”.

מה אתה אוהב או לא אוהב עד עכשיו בהכנה של ב”ש?

“היום אני בכובע של עוזר המאמן אז אני חווה על עצמי כמה קשה להביא זרים. לופס עוזב ואין לדעת מה יהיה עם קאנגווה ו-ונטורה. אולי ההכנה הייתה קצרה ומאוחרת, דווקא בעונה של ליגת אלופות עם כל הכבוד למפעלים האחרים, אבל זה הכי נוצץ, הייתי מתאבד על זה קצת יותר”.

מה תהיה התוצאה הערב?

“אני אומר שייגמר בפנדלים להפועל ב”ש”.