"יש לי חומר על אנשים במכבי שיכול לעשות נזק"

אריק שטילמן פתח הכל ב"שיחת היום": "בלעדיי מדר ובונזי לא היו מגיעים ובריסט לא היה נשאר, הקבוצה חייבת הסבר לאוהדים". וגם: הקנאה בהפועל ת"א

מכבי תל אביב בכדורסל חוותה את אחת מהטלטלות הגדולות שעברו עליה בשנים האחרונות, כשמשפחת רקנאטי קנתה את 29% של משפחת פדרמן והשתלטה על המועדון. מי שנפגע מכך הוא אריק שטילמן, שנכנס כשותף של דני פדרמן בקול תרועה רמה, אך מצא את עצמו מחוץ לקבוצת הבעלות. אחרי שהעסקה נחתה רשמית אתמול (רביעי), הוא עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

עסקת רקנאטי הושלמה סופית ובוא נגיד שלום למי שהיה פרק זמן קצר בבעלות ונשאר ספונסר, שלום אריק שטילמן מה שלומך?

“צהריים טובים אני בסדר גמור מה שלומכם”.

עשית אקזיט לפחות?

“זאת העסקה הכי גרועה שעשיתי בחיים שלי”.

אתה אתמול כתבת אחרי שהושלמה העסקה שזה רק תחילת הסיפור, למה התכוונת?

“רקנאטי פשוט מנסים לעשות כסף על מכבי תל אביב, הם קנו רק כדי למכור ישר ברווח, כרגע הם יכולים למכור את המניות שלהם ונכון שזה לא איזה אקזיט אבל זה חלק מספיק כנראה בשבילם”.

אודי רקנאטי (רועי כפיר)

אתה טוען שאין לרקנאטי כסף?

“הכל תלוי בכמה כסף מוזרם לקבוצה, לקבוצה יש תקציב נמוך בפועל, זה שיש בעלים עשירים לא אומר כלום. יכלו לעשות פעולות עם כלל בעלי המניות שהיו משתפים פעולה, אבל רקנאטי בחרו לעשות עסקת פליפ כאילו זה שוק מניות ולא קבוצת כדורסל”.

“העסקה של מדר רשומה 100 אחוז על השם שלי”

נראה שהם עשו את זה כי הם לא רצו אותך בפנים.

”לא, הם לא רצו את פדרמן יותר משהם לא רצו אותי, אני חושב שאני מקבל יותר מידי קרדיט שדווקא לא מגיע לי במקרה הזה, יש להם חוסר כבוד למשפחת פדרמן ומה שהם תרמו למכבי, בסוף הייתי נספח שם שאמנם הפריע להם אבל לא הייתי יותר מזה”.

אבל אתה הלכת ודיברת והתראיינת, הבאת את מכבי ת”א לתודעה בכותרות. היית הילד הסורר שהוציא דברים החוצה.

“בוא תספור כמה שחקנים מכבי החתימה בזמן שהייתי שם, ים מדר לא היה מגיע לעולם אם אני לא הייתי שם, בונזי לא היה חוזר ובריסט לא היה נשאר. אז הרבה דברים קרו בזמן שלי שם”.

אתה היית מעורב בכל ההחתמות האלה?

“בהכל אני הייתי מעורב, ואני יודע שעל העסקה של ים מדר אנשים מספרים שניסיתי להפיל אותה. אם זה ימשיך אני אפרסם בטוויטר שלי את כל ההתכתבויות עם אותם אנשים. העסקה של מדר רשומה 100 אחוז על השם שלי, אני יודע איך ומתי העסקה נסגרה. מה שקרה אחרי זה זה היה גרירה של עניינים בשביל לחכות שאני ופדרמן נהיה מחוץ לעניינים”.

ים מדר. "לא היה מגיע למכבי ת"א בלעדיי" (ראובן שוורץ)

אנחנו נשמח לקבל את ההתכתבויות מהטוויטר.

“תשמע יש לי מספיק חומר על אנשים במכבי שיכול לעשות הרבה נזק לאנשים שמדברים שטויות, אבל אין לי שום עניין לפרסם את זה. אם הם ימשיכו לדבר בערוץ תעמולה שלהם בסוף אני אוציא את זה. שיהיה ברור, בסוף המטרה זה להציג קבוצה חזקה של מכבי תל אביב, אני מבין שקיצצו מאוד את התקציב שאני אישרתי”.

“לרקנאטי אין את הכסף הזה”

כמה אתה אישרת? 30 מיליון דולר שכר שחקנים?

“כן אנחנו הגענו ל-28.8 מיליון דולר ולפי מה שאני מבין קיצצו את זה מאוד. ירדו לסכומים נמוכים ולא זזים בשוק, זה מדאיג אותי גם בתור אוהד. רצו גארד מאוד ספציפי, בסוף הוא חתם בהפועל. דברים לא זזים”.

היו שחקנים על המדף בתקופתך שכמעט הגיעו?

“היו הרבה שחקנים שהכל היה עניין להיות אגרסיביים מולם”.

אריק למה זה לא קורה עכשיו?

“לרקנאטי אין את הכסף הזה, תשאל אותו למה לא עושים את המהלכים האלה. אני זוכר שהתווכחנו על משמעות המשחקים בבלגרד או בארץ מבחינתי לא היה הבדל, צריך להעמיד קבוצה חזקה כך או כך”.

שמעון מזרחי ואודי רקנאטי צופים מהצד (רועי כפיר)

מה ההבדל בעצם בין משחקים בארץ לחו”ל?

“בור תקציבי חסר תקדים זה ברור הפסדים מאוד כבדים. רקנאטי שילם 50 מיליון דולר על הקבוצה והם כנראה יפסידו בגללז זה 20 מיליון. הם רוצים לעשות את הפליפ המהיר הזה, אבל גם האמריקאיים לא פראיירים והם רואים את הסיטואציה עם בלגרד”.

דיברו איתך מאז שהעיפו אותך?

“שלחו לי חשבונית, רק בתור ספונסר אני מעניין אותם וככה הם מתנהלים”.

אתה תמשיך להיות ספונסר?

“כן בוודאי. בסוף אני אוהד ורוצה בהצלחת הקבוצה”.

“אני אחזור בוודאות, זה רק עניין של זמן”

בסוף אתה ספונסר ששם הרבה מאוד כסף, 3 מיליון דולר, מה אף אחד לא מדבר איתך?

“תקשיב הם לא מדברים למרות שיש בחוזה סעיף שאומר שחייב לעדכן אותי, אבל הם לא מעדכנים הם עושים מה שהם רוצים”.

לדעתך אתה תחזור למכבי?

“אני אחזור בוודאות זה רק עניין של זמן. אתם צריכים להבין שמכבי הולכת כרגע לעונה קשה מאוד ואני לא יודע אם אנשים מבינים את המצב, לא יהיה פשוט למצוא אנשים שישקיעו, אני אחזור לשם שרקנאטי לא יהיו שם”.

אריק שטילמן (רועי כפיר)

אריק איך אתה רואה את הבנייה אצל הפועל?

“עושים הכל נכון, חוץ מזה שהם איבדו את ים שאני בטוח שהם לא מרוצים מזה, הם עבדו נכון”.

היית רוצה קבוצה כזאת במכבי?

“ברור, זה שזה הפועל וזאת קבוצה שאנחנו לא אוהבים זה משהו אחד, אבל בסוף יש להם סגל רציני ברמת היורוליג ואנחנו סתם נתקענו”.

תמיר בלאט, מה היית עושה במקומו?

“חותם בהפועל ירושלים ב-700 אלף דולר לעונה. ברור שלא הייתי הולך לשבת על הספסל של איטודיס, לא יודע אם המספרים מתחברים לזה אבל זה מה שהייתי עושה”.

תמיר בלאט (רדאד ג'בארה)

אריק, כספונסר לא רצו להדיח אותך?

“קודם כל הם לא יכולים להדיח אף אחד, יש לי חוזה לעוד 6 שנים ואני בטוח שאני אהיה במכבי עוד הרבה אחריהם”.

לא שמו לך סעיף שאסור לך לדבר או להתראיין או משהו כזה?

“ליהפך, הם מחויבים לדבר והם לא עושים את זה. אגב הם צריכים להסביר את זה גם לקהל, בסוף עזוב מנוי וכסף, מה עם הקבוצה? איפה משחקים? מה עם הסגל?”.

שי רקנאטי בחר שלא להגיב לדברים, כשתגובתו תובא נשמח להביא אותה.