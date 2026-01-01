"החבר'ה האלה לא מוכנים להפסיד, הם יתנו הכל"

יהודה ארם דיבר ב"שיחת היום" על ההעפלה המרגשת של נבחרת ארגנטינה לגמר המונדיאל: "אני אופטימי, לא היה לי ספק שזה אפשרי". וגם: המצ'אפ מול ספרד

גם בגיל 39, ליאו מסי מוכיח שהוא אחד מהשחקנים הטובים בעולם וממשיך למצב את מעמדו כאחד מהגדולים בהיסטוריה, אם לא הגדול שבהם, כשהוא סוחף את נבחרת ארגנטינה לגמר מונדיאל שני ברציפות. פרשן ספורט 1 המתמחה בארגנטינה, יהודה ארם, עלה לדבר על אלופת העולם שמנסה להגן על תוארה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

שלום לאוהד הכי גדול של ארגנטינה שלום יהודה?

“שלום לכם, מה שאמרת עליי אוהדים כמוני יש בכל העולם. אני מתעסק רק בהצלחה של הנבחרת”.

איך אתה רואה באמת את ההצלחה של הנבחרת?

“תראה אני כל חיי ראיתי את החצי המלא של הכוס. אני כבר עברתי את 78’. אני יודע מה זה ארגנטינה בכדורגל, לא היה לי ספק שהם יגיעו רחוק. 10 ימים לפני המונדיאל שיחקנו מול איסלנד ונראנו טוב. מההתחלה ידעתי שלפחות 5 מתוך 6 נבחרות דרום אמריקאיות יעלו ובאמת כך היה. החבר’ה האלה לא מוכנים להפסיד, יש להם לב יש, להם מקצועיות, יש להם מאמן שמחובר אליהם והם מוכנים לתת הכל בשביל החולצה. הייתי מודאג אתמול, אבל לא היה לי שום ספק שזה אפשרי ואני גם אופטימי לגמר”.

ליאו מסי מחזיק את הסמל של ארגנטינה (IMAGO)

למה אתה אופטימי לגמר?

“כי ספרד וארגנטינה משחקים כמעט אותו דבר, סקלוני ודה לה פואנטה היו ביחד בקורס מאמנים והשיטה שלהם דומה מאוד. לדעתי זה יקום וייפול על הברקה של אחד מהשמות הגדולים”.

אמרת שבארגנטינה לא מוותרים על אף משחק, פעם היו הרבה כוכבים היום אין יותר מידי כוכבים אבל יש המון רוח לחימה ומשהו מיוחד?

“לדעתי, ואני מכיר את נבחרות ארגנטינה מ-1958, לדעתי הנבחרת הכי טובה שהייתה לנו היא 1994 שמראדונה הורחק אחרי שני משחקים. זה לדעתי היה טיול שנתי אם לא מה שקרה איתו, זה היה מרכז שדה עם סימאונה וקאניג’ה ובאטיסטוטה ועוד כוכבים שאין כאלה היום. איך שלא נהפוך את זה, אבל גם לספרד אין את זה. הבעיה של ארגנטינה זה שני המגנים שיש לספרד, קוקורייה ופדרו פורו, זה יהיה משחק די שוויוני, לא כמו מה שעשינו לאנגלים אתמול”.