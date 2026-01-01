"אום אל פאחם ראויה וצריכה להיות בליגת העל"

הקבוצה מליגה א' החלה את אימוניה לקראת עונת 2026/27, בהדרכתו של תומר קשטן. ההיכרות שלו עם המועדון, השחקנים שחתמו, המגרשים בליגה והצוות שמצטרף

הפועל אום אל פאחם ניצלה בעונה החולפת מירידת ליגה אודות החלטת הנהלת ההתאחדות בדבר הקפאת היורדות נוכח מבצע “שאגת הארי”. כזכור, המועדון מצא עצמו פותח עונה במינוס 12 נקודות וככל שהתקדמה העונה הקבוצה התאזנה ונתנה פייט ליריבות. אחרי השנה המטורפת שעברה, כעת היא מתחילה הכל מחדש, תחת הדרכתו של תומר קשטן, שמכיר היטב המועדון.

אום אל פאחם פתחה את אימוניה בבית כשיש רצון עז להחזיר את המועדון לליגות הבכירות, אחרי מה שקרה עם ההנהלה הקודמת והיציאה לדרך חדשה כבר בעונה החולפת, מה שייצב את המערכת. הסגל עוד לא שלם, אבל תומר קשטן וצוותו עובדים סביב השעון על מנת שב-28/08, עם פתיחת משחקי הגביע, הקבוצה תהיה מוכנה ובשיאה.

בשיחת ONE עם תומר קשטן, לאחר אימון הפתיחה, ציין המאמן: “אני שמח להתחיל קדנציה נוספת בהפועל אום אל פאחם. פגשתי, בהפועל אום אל פאחם אנשי הנהלה חדשים שהקבוצה מאוד חשובה להם - מקדישים מזמנם, כספם, וכישוריהם על מנת שעתיד המועדון יהיה ורוד לאחר מספר שנים קשות שעברו על המועדון (ירידת ליגה, פירוק, מינוס 12 נקודות והחלפת הנהלה).

שחקני אום אל פאחם באימון הפתיחה (צילום איהם ג'בארין - המדיה של הפועל א.א. פאחם)

שחקנים רבים יגיעו

“בעיניי, הדבר החשוב ביותר הוא לייצר שקט וסדר במועדון. בנוסף ובאופן טבעי כאשר ההנהלה מחתימה מספר שחקנים איכותיים כדוגמת אחמד דראושה, כארם ארשיד, יזאן נאסאר, אמיר ריאן, ראוף ג׳אבארין, ניל ורטהיים, מוסטפא גדבאן, ובנוסף נשארים בקבוצה אבו שאקר, אבו ראג׳אח ועוד שחקנים צעירים.

“החתימו אותי, כשהמטרה היא לבנות קבוצה חזקה שתתמודד על העלייה בליגה קשה ומול קבוצות כמו הפועל טירה/חדרה, נוף הגליל, נשר שהתחזקה מאוד ובטוח שתהיה קבוצה נוספת שתצהיר שהיא רוצה להתמודד על העלייה.

“מודע למגרשים הפחות איכותיים”

“חשוב להדגיש שהסגל שלנו עדיין לא שלם, חסרים לנו שחקנים בעמדות מפתח ולאחר שנסיים את בניית הסגל בצורה מושכלת, ככל שניתן, נדע טוב יותר את מצבנו ביחס לשאר קבוצות הליגה. אני מודע לקושי של המחוז הצפוני, למגרשים הביתיים ולעיתים הפחות איכותיים מאשר בליגה לאומית ובליגת העל בטח שמדובר במגרשים סינטטיים.

אימון הפתיחה באום אל פאחם (צילום איהם ג'בארין - המדיה של הפועל א.א. פאחם)

“חשוב לי לציין כי לאור ההיכרות שלי עם המועדון, אום אל פחם זו עיר שפוטנציאל הקהל בה ואהדת הקהל לקבוצה הוא פשוט מדהים. אין לי ספק שהעיר והקבוצה ראויים וצריכים להיות בליגת העל בסופו של יום. עליית ליגה לא נעשית בהצהרות אלא בבניית קבוצה איכותית, יצירת יציבות כלכלית ותנאים מקצועיים.

כמי שהגיע לשחק נגד אום אל פחם עם קבוצות אחרות אני יודע שהקהל העצום של המועדון יכול לייצר אווירה ביתית לדחוף את הקבוצה ולתת לנו עוד כמה נקודות במהלך העונה הארוכה שמצפה לנו. אום אל פחם היא עיר מהגדולות במגזר, עם אצטדיון מהטובים שיש בליגה, ועם פוטנציאל קהל הכי גדול ואיכותי, בטח בליגה א’ ובליגה לאומית, וגם מחלק לא מבוטל של קבוצות בליגת העל.

הצוות שמצטרף

“אני קורא לקהל להגיע בהמוניו, החל מפתיחת העונה, למלא את אצטדיון השלום, לגרום ליריבות לאבד נקודות עוד בוואדי ערה ולתת לנו עצמה שאין לאף קבוצה בליגה, על מנת שנוכל כולנו לשמוח בסוף העונה. בסיכומו של דבר, הצוות שמצטרף אליי לעונת 2026/27 הקרובה בליגה א': מוחמד ג׳ערבור, שישמש כעוזר מאמן, כילאני כעוזר מאמן נוסף, מוניר מאמן הכושר ודוד יהוד מאמן השוערים שלנו”.