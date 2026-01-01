"לא להאמין מה יוצא ממסי, הוא משוחרר מאוד"

אחרי ה-1:2 הדרמטי בחצי הגמר של ארגנטינה על אנגליה, לווינטל ודקל קינן ניתחו את המשחק והתייחסו לגמר. וגם: קינן על חזרה לחיפה ועל מצב המועדון

איזה משחק אדיר קיבלנו אתמול (רביעי) בחצי גמר המונדיאל. ארגנטינה כבר ראתה כיצד הכרטיס לגמר חומק לה מבין הידיים, אבל אז ליאו מסי הגאון סיפק שני בישולים לפנתאון והפך את התוצאה ל-1:2 על אנגליה. עמית לווינטל ודקל קינן ניתחו את ההתמודדות ב”שיחת היום”.

עמית איך אתה רואה את חצי הגמר אתמול?

“מה שיצא אתמול ממסי זה לא להאמין. הוא שיחק מ-2005 עד 2021 בלי הצלחה בנבחרת ופתאום מהקופה אמריקה הכל הולך, נבחרת ווינרית, כמה אופי היא מראה. יש לנו גמר גדול בין לאמין למסי. אלו שתי הנבחרות הכי ווינריות, מסקרנות ויציבות”.

שלום דקל קינן, איך אתה רואה את נבחרת ארגנטינה?

“במחצית השנייה הם הציגו את הכדורגל הכי טוב שלהם בטורניר, הם נהיו בלתי שבירים וכנראה כשיש לך את מסי זה סיבה טובה לא להפסיק להאמין”.

תומאס טוכל הולך מאוכזב (IMAGO)

מה חשבת על התפקוד של תומאס טוכל?

“אני חושב שהחילופים היו לא במקום, הם התאהבו בבונקר מול מקסיקו אבל שם הם היו ב-10 שחקנים אז זה עוד היה מוצדק. אתמול הגול היה באוויר, הכדורים שרקו ואני ציפיתי מטוכל להגיב אבל הוא קפא. ברגע שהשוויון נכנס לא היה לו כבר איך להגיב כי כל שחקני ההגנה היו על המגרש”.

ונבחרת ספרד? איך היא מגיעה?

“נבחרת ספרד היא הכי מאומנת בטורניר הזה, רודרי, רואיז ואולמו שולטים לגמרי בקצב המשחק. נגיד צרפת מתבססת רק על איכות, ספרד העיפה אותה במשמעת. אבל ארגנטינה הפכו להיות בלתי שבירים ולדעתי הם פייבוריטים”.

לוונטל: “זה כמו קרב רחוב, ארגנטינה עם הגאווה של הסמל והחולצה מול הטקטיקה והמשמעת של ספרד, אני הולך עם הנבחרת שחטפה רק גול אחד וזו ספרד”.

ראיתי אתמול חוגג את מסי כמו שהוא מעולם לא חגג.

לווינטל: “השאלה איך הם ייקחו את כל הרגש הזה גם לגמר, לא יודע איך הם יעשו את זה ואם זה יספיק מול ארסנל הכוכבים והסגל הצעיר של ספרד. מה שדה לה פואנטה עושה בטורניר הזה זה מטורף. אין אגו, משמעת חזקה. אגב, מסי מעורב ב-12 שערים וספרד כולה כבשה 13”.

“מסי הרבה יותר משוחרר מהמונדיאל האחרון”

מה אתם חושבים על מסי?

קינן: “שתי נקודות. קודם כל אוהבים לדבר על הכישרון אבל בוא לא נשכח הוא בן 39 ולפני חצי הגמר הוא שיחק 120, אז גם בפן הפיזי הוא עובד קשה ועובד על הגוף שלו. דבר שני רואים אותו הרבה יותר משוחרר מהמונדיאל האחרון, רואים אותו נהנה עם המון אושר. כל משחק הוא מצליח לספק את הסחורה בשביל חברים שלו”.

לווינטל: “צריך להגיד על מסי שכל ה-4 מעורבויות האחרונות שלו היו בבישולים, וזה רק מדגיש כמה הוא מבליט את החברים שלו לקבוצה, שבאמת יש עוד הרבה שחקנים בולטים כמו לאוטרו וחוליאן, אנזו ומק אליסטר”.

לאוטרו מרטינס נוגע בשמיים (רויטרס)

דקל כל עוד אתה איתנו, מה אתה חושב על מכבי חיפה?

“אני מסתכל על זה כאוהד, קשה לי להביע דעה לא בתור אוהד אבל אני אגיד בקצרה שלמרות האכזבה משנה שעברה, הייתי שמח לראות את השילוב של שחקני הנוער שהוכיחו את עצמם. אבל, אם להיות אמיתיים מכבי חיפה צריכה להחתים עוד 2-3 שחקנים לפחות אם הם רוצים לשפר את הסגל”.

נראה שחסרים בעיקר שחקני הגנה.

“נכון ואני בטוח שעובדים על זה שם, גם הם מבינים את הדברים”.

דקל מה עם חזרה שלך למועדון? או שטוב לך שם בארה”ב?

“קודם כל טוב לי פה, יש דילמה יומיומית אם לחזור, אני כן בקשר טוב עם המועדון רואה את עצמי ואת המשפחה חוזרים בסופו של דבר ושאחזור זה כמובן יהיה למכבי חיפה כי זה מקומי הטבעי. אבל כרגע אני כאן ואני מתפתח. אני רוצה ללמוד לאמן שחקני נוער בהצלחות וכישלונות, ואני לא חושב שזה נכון להנחית אותי לתפקיד ניהולי בכיר ישר. ליאור ואני דיברנו וחשבנו על זה והחלטנו שזה עוד לא הזמן”.

“בשלב זה אני עוזר מאמן בקבוצת בוגרים בליגה השנייה ואני שחקן-מאמן בליגה השלישית ואני מאוד נהנה מהאתגר”.

איך זה להיות מאמן?

“נחמד, הרבה יותר כיף להיות שחקן אבל מתכנן כבר את היום שאחרי, ברור לי שאני לקראת הסוף אבל כל עוד אני יכול לשחק אני אמשיך כי זה המקצוע הכי טוב בעולם”.

איך זה להיות פרשן?

“האמת שאני נהנה הרבה יותר ממה שחשבתי, זה גם תהליך למידה ואני כן מחפש להשתפר ואין ספק שזה עזר לי לחשוב שונה גם כמאמן”.