ארון ווילר חתם בהפועל אילת לעונה הקרובה

פרסום ראשון: העולה החדשה לליגת העל רושמת חיזוק מרשים במיוחד, כשהפורוורד, ששיחק בעונה האחרונה בהפועל העמק, מצטרף לשורות הקבוצה באופן רשמי

פרסום ראשון: הפועל אילת ממשיכה להתחזק לקראת עונת החזרה שלה לליגת העל, כשארון ווילר, ששיחק בשנה האחרונה בהפועל העמק, חתם באופן רשמי בשורות הקבוצה ויצטרף לסגל המסקרן שבונה אורן אהרוני בעיר הדרומית.

ווילר בן ה-27 רשם 14 משחקים בעונה החולפת במדי הפועל העמק לפני שנפצע בברכו, במהלכם רשם 7.9 נקודות, 5 ריבאונדים, 1.1 אסיסטים ו-1.3 חטיפות למשחק בממוצע. כאמור, הפורוורד סיים את העונה מוקדם מהצפוי בעקבות הפציעה, כשמשחקו האחרון היה בניצחון 71:89 על מכבי רעננה, בו קלע 8 נקודות ב-14 דקות בהן היה על הפרקט.

ארון ווילר שומר את ליאור קררה (לילך וויס-רוזנברג)

הפוורד שיחק בקולג’ים נחשבים כמו פרדו וסנט ג’ון, ולאחר שתי עונות בליגת הפיתוח של ה-NBA ועונה בליגה המקסיקנית השנייה הוא יצא לאירופה. ביבשת הישנה הוא הספיק לעבר בליגה הסלובקית ובשאלו באסקט מהליגה הצרפתית הבכירה, לפני שמצא את עצמו בישראל.