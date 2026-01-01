בית הדין האזורי הקפיא את תביעות שחקני ליגה א'

הדיון בראשות השופט טל גולן, העוסק בתביעה המאוחדת שהגישו 31 כדורגלנים נגד ההתאחדות לכדורגל ומספר מועדונים, ימתין להכרעת בין הדין הארצי לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בחיפה, בראשות השופט טל גולן, החליט היום (חמישי) לעכב את המשך הדיון בתביעה המאוחדת שהגישו 31 כדורגלנים נגד ההתאחדות לכדורגל ומספר מועדונים, עד להכרעת בית הדין הארצי לעבודה בסוגיה העקרונית של סמכות מוסד הבוררות של ההתאחדות.

במהלך הדיון התברר כי קיימת מחלוקת משפטית מהותית בשאלה האם גם תביעות שהוגשו לאחר פסק הדין בעניין “בבייב” מחויבות להתברר במסגרת מוסד הבוררות של ההתאחדות לכדורגל, או שניתן לבררן בבית הדין לעבודה.

באי כוח ההתאחדות והנתבעות תמכו בהמתנה להכרעת בית הדין הארצי, בעוד שבא כוח התובעים הדגיש כי מדובר בתיק בעל מאפיינים ייחודיים, בין היתר משום שההתאחדות עצמה היא נתבעת בהליך, וטען כי קיימים קשיים מהותיים בהעברת התביעה לבוררות.

השופט גולן קבע כי לנוכח קיומה של פסיקה סותרת בבתי הדין האזוריים, וכאשר שתי בקשות רשות ערעור בסוגיה כבר נקבעו לדיון בבית הדין הארצי ב-24 בנובמבר 2026, נכון יהיה להמתין להכרעה שתשפיע על המשך ניהול ההליך המאוחד.

בנוסף, הורה השופט גולן לבא כוח התובעים להגיש עד תאריך השני באוגוסט רשימה מסודרת של כלל ההליכים המאוחדים ואישורי המסירה לכל הנתבעים, וכן להגיש עדכון נוסף לאחר הכרעת בית הדין הארצי, עד ל-15 בדצמבר 2026.

במהלך הדיון עלו גם שאלות באשר להמצאת כתבי התביעה לכלל הקבוצות הנתבעות, כאשר ההתאחדות טענה כי ביחס לחלק מהמועדונים לא הוצגו אישורי מסירה תקינים. מנגד, בא כוח התובעים התחייב להשלים את המסמכים הנדרשים ולהגיש הודעה משלימה בתוך המועד שנקבע.

עוד העלה בא כוח התובעים אפשרות לקדם את ההליך באמצעות גישור בתקופת ההמתנה, אולם ההתאחדות הביעה התנגדות לכך. בשורה התחתונה, הורה בית הדין לעכב את הדיון עד לאחר הכרעת הערכאה הארצית.

עדכון ותוספת לבקשה למחיקה מחוסר סמכות

עו”ד אוהד כהן, בשם הפועל ע. באקה אל גרבייה, הציג התפתחויות ופסיקה חדשה: מוצגות שתי החלטות מקיפות שניתנו בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה ביום 25.6.2026 (על ידי השופט נוהאד חסן) בעניין ערן לוי נ’ מכבי נתניה ובעניין סתיו פיניש נ’ מכבי נתניה.

בהחלטות אלו הורה בית הדין על עיכוב הליכים והעברת תביעות של שחקני כדורגל נגד קבוצותיהם הכוללות רכיבים קוגנטיים (זכויות מגן שלא ניתן לוותר עליהן) להכרעה במוסד לבוררות (המוסד ליישוב מחלוקות).

ההסדר הענפי ותיקון התקנון: ההחלטות סקרו את ההסדר הענפי שגובש בעקבות פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה (עניין בבייב מיום 18.3.2025). במסגרת זו הגיעו ההתאחדות לכדורגל, מנהלת הליגות וההסתדרות להסכמות לפיהן גם תביעות בעלות רכיבים קוגנטיים יתבררו במוסד ליישוב מחלוקות.

צוין כי ביום 7.7.2025 אושר תיקון לתקנון מוסד הבוררות בהתאם להסכמות אלו, ומונו שלושה שופטי בית הדין לעבודה בדימוס שישמשו כבוררים במסלול הקוגנטי. נטען כי מנגנון זה כבר פעיל הלכה למעשה, מתנהלים במסגרתו תיקים רבים ואף ניתנו כבר פסקי בוררות מנומקים.

עמדת ההתאחדות וההלכה בפועל: עמדת ההתאחדות לכדורגל היא כי המוסד לבוררות הוא הפורום המתאים והראוי כיום לבירור סכסוכים בענף הכדורגל, כולל אלה המערבים רכיבים קוגנטיים.

תגובת עו"ד אוהד כהן

עו”ד אוהד כהן הגיב לדברים: “אנחנו מעודדים ניהול הליכים בתוך המוסד לבוררות של התאחדות, שעושה עבודה מהירה, מקצועית ויעילה ומונה בתוכו גם שופטים מכובדים בדימוס. כשיש אלטרנטיבה מצוינת כזו, אין טעם לנהל הליכים ארוכים ומסורבלים ולהעמיס על בתי המשפט הרגילים. העברת הסמכות להתאחדות היא גם תואמת את החזון החברתי של כולנו להקים ביום מן הימים מוסד שיפוטי עצמאי לספורט”.