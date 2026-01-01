נותנת חסות חדשה להפועל תל אביב: חברת RTMI

חברת המימון החוץ-בנקאית של סתיו שחם חתמה על הסכם לשנתיים הקרובות תמורת כ-900 אלף ש"ח. לוגו החברה יתנוסס על שרוולי החולצות ובשלטים בבלומפילד

מועדון הכדורגל הפועל תל אביב הודיע היום (חמישי) על הצטרפותה של חברת המימון RTMI כנותנת חסות ראשית למועדון בשנתיים הקרובות. במסגרת ההסכם שנחתם, לוגו החברה יתנוסס על שרוולי חולצות המשחק הרשמיות של שחקני הקבוצה, וכן על גבי שלטי הפרסום באצטדיון בלומפילד, עבור כ-900 אלף ש”ח.

חברת RTMI היא חברת מימון פרטית וחוץ-בנקאית המעניקה פתרונות אשראי ותזרים מזומנים לעסקים בישראל במגוון סקטורים במשק (תעשייה, ייבוא, תשתיות, קמעונאות ועוד). בעלי החברה הוא סתיו שחם, בעבר הבעלים של הפועל כפר סבא ואוהד הפועל תל אביב, אשר חברתו כבר משתפת פעולה בשנים האחרונות עם מועדון הכדורסל ועם הפועל אוסישקין נשים, שם היא תישאר כספונסר.

"זהו יום מרגש מאוד עבורנו ב-RTMI", מסר סתיו שחם לאחר החתימה. "החיבור להפועל תל אביב הוא הרבה מעבר להסכם חסות - הוא חיבור לערכים, לקהילה, לאנשים ולדרך. בשנים האחרונות זכינו להיות שותפים לדרך של משפחת הפועל תל אביב בכדורסל, וכעת אנו גאים להרחיב את השותפות גם למועדון הכדורגל. עבורנו, מדובר בהמשך טבעי של מחויבות ארוכת טווח. כאוהד הפועל, זהו רגע אישי ומיוחד עבורי, ואנו מצפים להתחיל את העבודה המשותפת ולתרום להצלחת המועדון".

שחקני הפועל תל אביב (אורן בן חקון)

מנכ"ל הפועל תל אביב, גיא פרימור, בירך על ההסכם: "אנו שמחים לצרף את משפחת RTMI למועדון. מדובר בשותפות אסטרטגית עם חברה החולקת איתנו ערכים של מצוינות, חתירה להישגים וחדשנות. החיבור הזה הוא צעד טבעי כחלק מהחזון להמשיך, לבסס ולקדם את המועדון למטרות שהצבנו לעצמנו, על המגרש ומחוצה לו. אני מברך את סתיו ושותפיו על הצטרפותם ומודה להם על הבעת האמון במועדון".

סמנכ"ל המסחר של האדומים, הראל כהן, הוסיף: "תמיד מרגש אותנו לצרף חברים חדשים לקהילה העסקית שלנו, ההסכם עם RTMI מהווה הבעת אמון עצומה במותג שלנו ובדרך העסקית שאנחנו מובילים. מצאנו שותפים שרואים את הפוטנציאל העצום בשילוב הכוחות הזה, ואין לי ספק שהשותפות הזו תייצר ערך מוסף משמעותי לשני הצדדים".