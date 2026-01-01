הומאז' לעונת הדאבל: מכבי חיפה חשפה את מדי הבית

הירוקים מציינים 35 שנה להישג ההיסטורי, כשהחולצה החדשה מייצגת את ציון הדרך. בנוסף, המועדון הודיע על הארכת ההסכם עם אדידס בחמש שנים נוספות

מכבי חיפה הודיעה הבוקר (חמישי) על מדי הבית החדשים שלה לעונת 2026/27, כשבנוסף בישר המועדון כי הסכם שיתוף הפעולה עם אדידס ימשיך בחמש השנים הקרובות, עד 2031, כשהמדים החדשים מייצגים ציון דרך של 35 שנים לזכייה בדאבל ההיסטורי בקיץ 1991.

החולצה נוצרה בעיצוב אישי עבור הירוקים, כשהמועדון החליט לשנות מעט את הסגנון שייצג את הקבוצה בשנים האחרונות, עם פסים עבים בכתפיים ופסים דקים מקבילים לאורך הגוף, כשהסמל של מכבי חיפה ושל אדידס עבר למרכז החולצה, בשונה מבעבר בו הם היו בצדדים.

מנואל בנסון ויילה בטאי עם המדים החדשים (מכבי חיפה)

עלי מוחמד עם החולצה החדשה (מכבי חיפה)

החולצה החדשה של מכבי חיפה (מכבי חיפה)

את החולצה הירוקה ישלימו מכנסיים בצבע ירוק וגרבי משחק לבנות. חולצת הבית הוצגה בסרט, שהציג את כוכבי הסרט "הדאבל הגדול" - ראובן עטר, איתי מרדכי ורפי אוסמו, יחד עם שחקני הקבוצה הנוכחית - יילה בטאיי, ירין לוי, איתן אזולאי, עלי מוחמד ונבות רטנר.