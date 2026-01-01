גם בגיל 39: מסי שחקן הפנטזי הטוב בעולם, ובפער

הפרעוש ברח לכולם: סיכום חצי הגמר וההמלצות האחרונות בפנטזי לקראת גמר המונדיאל. כמה נקודות הביא הארגנטינאי בהופעה הבלתי נשכחת ושימו לב לתקציב

חצי גמר המונדיאל טרף שוב את קלפי משחק ה”פנטזי לייב” של מונדיאל 2026, אבל דבר אחד כבר נראה כמעט סגור: ליאו מסי בדרך לסיים כשחקן המצטיין של המשחק. הפרעוש סיפק הופעה מחשמלת עם 16 נקודות, שכללה שני בישולים, ארבע מסירות מפתח ותשעה דריבלים, ופתח פער של 18 נקודות על פני קיליאן אמבפה שבמקום השני.

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כעת הוא כבר עומד על 93 נקודות, ובגמר תהיה לו הזדמנות לחצות את רף 100 הנקודות בשמונה משחקים בלבד, מספרים חריגים בכל קנה מידה. לשם השוואה, יש שחקנים בליגה הספרדית ובליגת העל שסיימו עונה שלמה בהרכב ולא הגיעו לתפוקה שמסי סיפק בשבעה משחקי מונדיאל. גביע העולם מוכיח טענה שקשה להתכחש אליה: גם בגיל 39, הפרעוש הוא השחקן הטוב בעולם.

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למרות העלייה של ארגנטינה לגמר, מסי הוא למעשה הנציג היחיד של האלביסלסטה בצמרת הגבוהה של דירוג הפנטזי. פרט אליו, רק ליסנדרו מרטינס (45 נקודות), אלכסיס מק-אליסטר (38), כריסטיאן רומרו (35), אנצו פרננדס (35) ולאוטרו מרטינס (31) נמצאים בהמשך הרשימה, בעוד שהעשירייה הראשונה נשלטת בעיקר על ידי שחקני ספרד וצרפת. המשמעות ברורה: מי שרוצה לבנות את ההרכב האידאלי לגמר, לא יכול להסתמך רק על נבחרת אחת.

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כל מה שצריך לדעת לפני המחזור האחרון

החדשות הטובות למאמני הפנטזי הן שעד סוף הטורניר התקציב גדל ל-250 מיליון, ובנוסף ניתן לבחור עד שמונה שחקנים מכל נבחרת. חשוב לזכור שגם צרפת ואנגליה עדיין רלוונטיות לחלוטין, שכן הן תתמודדנה במשחק על המקום השלישי, כך שהכוכבים שלהן עדיין יכולים להכניס נקודות יקרות במחזור הסיום.

אם מחפשים את הבחירות הבטוחות ביותר מכל נבחרת, בארגנטינה אין בכלל ויכוח, מסי הוא הבחירה הראשונה והחשובה ביותר. מספרד כדאי לבנות את ההגנה סביב אמריק לאפורט ופדרו פורו (56 נקודות כל אחד), כשגם מארק קוקורייה (53), פאו קוברסי (52), רודרי (46) ומיקל אויארסבאל (45) ממשיכים לספק יציבות.

קיליאן אמבפה (IMAGO)

מצרפת, למרות ההדחה, אמבפה (75) עדיין מוביל בפער גדול על חבריו ומתחתיו נמצאים אוסמן דמבלה (59), מייקל אוליסה (58) ודאיו אופמקאנו (50), שכולם יכולים להחזיר את ההשקעה גם בקרב על המקום השלישי. באנגליה, ג'וד בלינגהאם (68) הוא ללא ספק השם הבולט ביותר, כשגם הארי קיין (48), אנתוני גורדון (40), אליוט אנדרסון (36) ודקלאן רייס (35) מהווים אפשרויות מצוינות למחזור האחרון.

כעת כל העיניים נשואות אל הגמר, אבל מבחינת הפנטזי הקרב עדיין רחוק מלהסתיים. מסי אמנם נראה בדרך הבטוחה לסיים במקום הראשון בדירוג הכללי, אך המחזור האחרון עוד יכול לשנות את תמונת ההרכב האידאלי. עם תקציב מוגדל, אפשרות לבחור שמונה שחקנים מכל נבחרת ומשחק נוסף על המקום השלישי, למאמנים יש הזדמנות אחרונה לגרוף נקודות ולהיפרד מהמונדיאל בסטייל.

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