בב"ש רוצים לזכות שוב באלוף האלופים; וולף יפתח

האלופה תתחיל את דרכה מול הצהובים ב-19:30 בסגל חסר, השוער עשוי לקבל את המפתחות בין הקורות. ויקטור צפוי להתחיל על הספסל. וגם: המטוס לאיסלנד

לקראת משחק אלוף האלופים הערב (חמישי, 19:30) מול מכבי תל אביב, בהפועל באר שבע מקווים לפתוח את העונה עם תואר ראשון, בצל אירועי גמר גביע המדינה בין שתי הקבוצות. כזכור, הסיום הסוער של אותו משחק הוביל לעונשים והרחקות, כך שמספר שחקנים משני הצדדים ייעדרו מההתמודדות.

בבאר שבע יחסרו בעקבות עונשי בית הדין סמיר פרהוד, ג'בון איסט, זאהי אחמד ומוחמד אבו רומי. לעומתם, ג'יבריל דיופ וחמודי כנעאן, שהורחקו בכרטיס אדום ישיר במהלך גמר הגביע, לא ריצו את עונש ההרחקה האוטומטי ולא ספגו עונש נוסף, ולכן הם לא יהיו זמינים רק למשחק הערב.

המאמן רן קוז'וק צפוי לבצע מספר שינויים כפויים בהרכב. על פי התרגולים, מיגל ויטור אמור לפתוח במרכז ההגנה לצד מתן בלטקסה. בחלק הקדמי עדיין קיימת התלבטות לגבי עמדת שחקן הכנף הימני.

מיגל ויטור. יעלה ב-11 (חגי מיכאלי)

הרכש הברזילאי ז'ואאו ויקטור מועמד לפתוח, אך מאחר שאינו נמצא עדיין בכושר משחק מלא, ייתכן שקוז'וק יעדיף לפתוח עם אחד מהישראלים: רועי לוי, יואן סטויאנוב או יואב קורן, ולשלב את ויקטור בהמשך המשחק. מרקו וולף זוכה לעדיפות בין הקורות.

במועדון מקווים לסגור היום את חכירת המטוס לאיסלנד

במועדון מתכוונים להדגיש בפני השחקנים לשמור על קור רוח ולא להיגרר לפרובוקציות במהלך המשחק, במיוחד לאור העונשים על תנאי שעומדים נגד הקבוצה בעקבות אירועי גמר הגביע. לפני שריקת הפתיחה ייערך גם טקס חגיגי לפתיחת העונה.

מרקו וולף. יקבל הזדמנות בין הקורות (האתר הרשמי של הפועל ב"ש)

בעניין אחר, בבאר שבע מקווים לסגור היום את חכירת המטוס לאיסלנד. במועדון נעזרים בכמה גורמים כמו שר הספורט ויו”ר ההתאחדות כדי לפתור גם בעיה של מחסור במטוסים וגם במועד ושעת הטיסה.