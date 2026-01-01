בפעם ה-3 ברצף: אתלטיקו שוב שולטת בגמר המונדיאל

לא מי שחשבתם: הקולצ'ונרס ימשיכו את הרצף המפתיע שלהם וישלחו לקרב בין ספרד לארגנטינה על התואר הנכסף לא פחות מתשעה שחקנים - שיא כל הזמנים לגמר

עכשיו זה רשמי: בפעם השלישית ברציפות, אתלטיקו מדריד היא המועדון שמיוצג על ידי כמות השחקנים הגדולה ביותר בגמר גביע העולם. הקבוצה מבססת את השליטה המוחלטת שלה במעמד הגמר של הטורניר הגדול בתבל, כאשר הפעם מדובר בנציגות היסטורית של לא פחות מ-9 שחקנים שיהיו חלק מהמשחק המכריע במונדיאל 2026.

השושלת המרשימה של המועדון במעמדי הגמר החלה במונדיאל 2018, אז שלחה אתלטיקו 4 נציגים להתמודדות על התואר: שימה ורסאלקו ששיחק עבור קרואטיה, ואנטואן גריזמן, לוקאס הרננדס ותומא למאר שייצגו את נבחרת צרפת.

הדומיננטיות נמשכה גם במונדיאל 2022, שבו אתלטיקו שוב הוליכה את טבלת הנציגויות עם 4 שחקנים בגמר הגדול: אנטואן גריזמן היה נציגה בנבחרת צרפת, כשרודריגו דה פול, נהואל מולינה ואנחל קוראה ייצגו את הקולצ’ונרוס במדי אלופת העולם ארגנטינה.

דייגו סימאונה. יודע לשלוח שחקנים לגמר מונדיאל (IMAGO)

כעת, במונדיאל 2026, השיא הזה נשבר לחלוטין עם מספר בלתי נתפס של 9 שחקנים מהמועדון שיקחו חלק בגמר: מרקוס יורנטה, מארק פוביל, אלכס באאנה, ואלחנדרו גרימאלדו במדי ספרד, וחואן מוסו, ג'וליאנו סימאונה נהואל מולינה, חוליאן אלברס ותיאגו אלמדה אצל ארגנטינה.