במעבר חד: אורי אבוחצירה עבר למכבי תל אביב

החלוץ הצעיר, בנו של חלוץ העבר - שמעון אבוחצירה, יליד 2013, שהצטיין במדי קבוצת שנתון 2012 של מכבי נתניה, ישחק החל מהעונה הקרובה אצל הצהובים

כשלושה חודשים לפני פתיחת העונה בליגות ילדים א’, וחודשיים לפני פתיחת העונה בשנתון נערים ג’, נראה שכבר עכשיו בוצעה ההעברה הבולטת ביותר של שנתונים אלה: אורי אבוחצירה, החלוץ המוכשר של מכבי נתניה, יליד 2013, ששיחק העונה במרבית הזמן בקבוצת ילדים א’ של מכבי נתניה, עבר לשורותיה של מכבי ת"א - וישחק החל מהעונה הקרובה בקבוצת נערים ג’.

הצהובים יתודרכו גם העונה על ידי עידן ביטון, שיחל עונה שלישית ברציפות בליגת העל של שנתון נערים ג’. במעמד הסיכום על מעברו של אורי אבוחצירה למכבי ת”א לתקופה של שלוש עונות, נכחו בלם העבר, גדי ברומר - המנהל המקצועי של מחלקת הנוער במכבי ת"א, וניר אמיר - נציגו של השחקן.



אבוחצירה הצעיר הופיע העונה שש פעמים בקבוצת ילדים ב’, כבש והיה מעורב בלא מעט שערים שהובקעו במשחקיה. המנה העיקרית הייתה בקבוצת ילדים א’ בשורותיה כבש 22 שערים ב-29 משחקים, ב-25 מהם עלה בהרכב ובעשרה סיים זמן משחק מלא.

ירין אבוחצירה (באדיבות המועדון)

הכל עובר במשפחה

החלוץ המוכשר הולך בדרכם של אביו, שמעון והאח ירין (יליד 2010). שמעון אבוחצירה - חלוץ עם עבר נכבד בליגת העל, שהיה שותף בכיר לזכייתה ההיסטורית באליפות המדינה בשנת 2012 של הקבוצה שהוא מזוהה עמה יותר מכל, עירוני קרית שמונה. שמעון לבש את מדיהן של הפועל פ”ת, מכבי חיפה ובית”ר ירושלים.

ירין אבוחצירה עשה חיל בשנים האחרונות בקבוצות מחלקת הנוער של מכבי נתניה, שיחק לרוב עם קבוצת שנתון 2009 והיה הכובש המצטיין שלה. הצטיינותו סללה את דרכו כבר בעונה שעברה להשתלבות מוצלחת בקבוצת הנוער. בימים אלה שוהה עם קבוצת הבוגרים במחנה אימונים - וכבר הספיק לכבוש במדיה שערים במשחקי אימון.