צפו: ארגנטינה ביצעה מהפך הירואי ועלתה לגמר

האלביסלסטה נקלעו לפיגור מרגלו של גורדון, אבל הקסם של מסי סיפק שני בישולים לפרננדס ומרטינס, קאמבק ואת הכרטיס לגמר מול ספרד על חשבון אנגליה

באיחור של ארבעה חודשים, נקבל את הפיינליסמה. זה יהיה במתכונת קצת שונה, אך גדולה יותר, יקרה יותר ומפוארת יותר, כשאלופת אירופה ספרד ואלופת דרום אמריקה והעולם ארגנטינה ייפגשו בגמר המונדיאל, זאת אחרי שהאחרונה הצליחה לבצע אתמול (רביעי) מהפך הירואי ולנצח 1:2 את אנגליה.

המחצית הראשונה התמקדה בעיקרה בעבירות, כשכבר אחרי שתי דקות אירוע שבו אנסו פרננדס נתן מרפק לאליוט אנדרסון נגמר ללא כרטיסים, במה שהוביל לחצי ראשון מותח ובעיקר עצבני מצד שני הצדדים.

האגדה נמשכת: ארגנטינה עולה לגמר המונדיאל

עם החזרה מההפסקה, קיבלנו גם כדורגל כשהאלביסלסטה דהרו קדימה במטרה למצוא את הרשת, אבל נעצרו על ידי ג’ד ספנס וג’ורדן פיקפורד, כשבדקה ה-55 האנגלים הענישו עם התקפה יפה שהובילה למסירת רוחב מדודה של מורגן רוג’רס אל אנתוני גורדון. האחרון הצליח להתגנב מאחורי נהואל מולינה ובנגיעה לשלוח את הכדור לרשת.

אלא שאז תומאס טוכל לקח את שחקניו אחורה, והאלופה המכהנת, בהובלת ליאו מסי, דחפה קדימה ובדקה ה-85 באה על שכרה מבעיטה אדירה של אנסו פרננדס, אחרי בישול של הפרעוש, שלא הסתפק באחד ובתוספת הזמן הוביל למהפך עם הגבהה מדודה לראשו של המחליף לאוטרו מרטינס, ששלח את הארגנטינאים לחגוג את ההעפלה לגמר.