דקה 31: הפועל ב"ש - מכבי ת"א 1:1

אלוף האלופים: קצב נפלא בקרב על התואר הראשון. אבו פרחי נתן לצהובים את היתרון אחרי טעות בהגנה האדומה, קאנגווה השווה באלגנטיות, שער של פרץ נפסל

יריית הפתיחה של עונת 2026/27 מתקרבת בצעדי ענק, כאשר התואר הראשון יוכרע כבר הערב. אלופת המדינה, הפועל באר שבע מארחת בשעה זו את מחזיקת הגביע, מכבי תל אביב, באצטדיון טוטו טרנר לניסוי כלים רשמי ראשון במאבק על תואר אלוף האלופים.

החבורה של רן קוז’וק מגיעה לאחר שסיימה את מחנה האימונים בפולין עם הפסד 1:3 ללגיה ורשה המקומית. קודם לכן, ניצחו הדרומיים 2:3 את רדומיאק ראדום וסיימו בתיקו מרובה שערים (2:2) מול אומוניה ניקוסיה.

מנגד, הצהובים פותחים עונה חדשה עם קני מילר על הקווים. התל אביבים הגיעו למשחק ה’סופר קאפ’ הישראלי בעקבות הניצחון על יריבתה הערב, בגמר הגביע של העונה שעברה, לאחר מהפך מרשים (1:2) ותקרית אלימה בסיומו. הצהובים ערכו לאחרונה משחק אימון מול העולה החדשה לליגת העל, הפועל רמת גן, בו היא ניצחה 0:2, ורוצה להשיב את התואר שאיבדה בעונה החולפת.

כאמור, שתי הקבוצות נפגשו במאבק על התואר גם בעונה שעברה, בתפקידים הפוכים (מכבי תל אביב הגיעה כאלופה). האדומים יצאו עם ידם על העליונה לאחר ניצחון 1:2 משערים של אליאל פרץ (13’) ואיילון אלמוג (76’), כאשר שער של ווסלי פטאצ’י בדקה ה-62 רק איזן זמנית את התוצאה.