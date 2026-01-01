שחקני ארגנטינה מצאו את ה"שליפים" של פיקפורד

הבקבוק עם הוראות הפנדלים של שוער אנגליה נותר על כר הדשא, גונזאלס הראה אותו למסי שהגיב בפרצוף שלא השאיר מקום לספק: "לא היו לנו אותן תוכניות"

הדרמה העצומה בחצי הגמר בין ארגנטינה לאנגליה אולי הסתיימה בתום 90 דקות וללא דו-קרב מהנקודה הלבנה, אך מתברר כי האנגלים היו מוכנים לכל תרחיש – עד שהתוכניות שלהם נפלו לידיים הלא נכונות.

במהלך חגיגות הניצחון הסוערות של האלביסלסטה על כר הדשא באטלנטה, נרשם רגע משעשע ובלתי צפוי לחלוטין: שחקני נבחרת ארגנטינה מצאו על הדשא את בקבוק המים של שוער נבחרת אנגליה, ג'ורדן פיקפורד, ועליו מודבק דף ה"שליפים" וההוראות המדויקות שלו לדו-קרב פנדלים פוטנציאלי.

בצילומים שנקלטו על ידי מצלמות ESPN, נראה קשר הנבחרת ניקו גונזאלס כשהוא מציג בגאווה את הבקבוק עם ההוראות המודבקות לקפטן ליאו מסי. תגובת הפנים של הפרעוש למראה ה"שליף" של השוער האנגלי עוררה הדים ברשתות החברתיות ובעולם.

מסי מסתכל על הבקבוק של פיקפורד (צילום מסך)

"חבל מאוד, אבל לא היו לנו אותן תוכניות, חבר"

מאוחר יותר, מי שהחליט להמשיך לעקוץ ולשתף את האירוע ברשתות החברתיות היה פרופסור לואיס מרטין, מאמן הכושר של נבחרת ארגנטינה. מרטין העלה לחשבון האינסטגרם שלו תמונה של הבקבוק המדובר והוסיף את הכיתוב המשעשע: "חבל מאוד, אבל לא היו לנו אותן תוכניות, חבר".

ההוראות על הבקבוק של פיקפורד היו מפורטות להפליא וכללו אפילו הנחיות מול שוער המשנה של ארגנטינה, חרונימו רולי. בכל הנוגע למסי, על הבקבוק נכתב כי למרות שהפרעוש שמאלי ברגלו, על פיקפורד לזנק דווקא לפינה הימנית שלו. לצערם של האנגלים, התוכניות הללו יישארו לפעם הבאת, בזמן שארגנטינה כבר מתכוננת לגמר הגדול מול ספרד.