באיירן סימנה את רואיס, רשפורד מבוקש בטורקיה

אלופת גרמניה לוטשת עיניים לעבר קשרה הספרדי של פ.ס.ז', הקיצוני האנגלי הוא החלום של פנרבחצ'ה, וברצלונה סימנה שני מועמדים לתפקיד הבלם. העברות

חלון ההעברות של קיץ 2026 כבר נמצא בעיצומו וברחבי העולם הקבוצות מנסות להתחזק לקראת העונה שבפתח. כאן ב-ONE נביא לכם את מיטב הדיווחים המעניינים וההחתמות הרשמיות מהכדורגל העולמי.

# ב’קיקר’ הגרמני פרסמו כי באיירן מינכן לוטשת עיניים לעבר הקשר הספרדי של פאריס סן ז’רמן, פביאן רואיס, לו נותרה עונה אחת בחוזה. החתמת שחקן למרכז המגרש לא נמצאת בראש סדר העדיפויות של הבווארים, אך ינסו לנצל את הסיטואציה אם יחליט שלא להישאר בעיר האורות.

# ב’ספורט’ הקטלוני מדווחים שברצלונה מעוניינת להנחית בלם מנוסה לצד פאו קובארסי, כשסימנו את כריסטיאן רומרו מטוטנהאם, או את שותפו של קובארסי להגנה בנבחרת ספרד, אמריק לאפורט. על מנת להנחית אחד מהם, הקטלונים ייאלצו למכור שחקן אחר, כשכרגע אף אחד לא מעוניין לעזוב את המועדון.

כריסטיאן רומרו (רויטרס)

# אחרי שמכרה את לאנדרו טרוסאר, ארסנל סיכמה את תנאיו האישיים של כוכב קלאב ברוז’, כריסטוס צוליס, שירוויח 3 מיליון אירו בחוזה עד 2031. כעת, כל שנותר עבור התותחנים הוא להגיע להסדר עם קבוצת האם לגבי סכום הרכישה, זאת לפי ניקולו שירה.

כריסטוס צוליס (IMAGO)

# מברצלונה לפנרבחצ’ה? בטורקיה מדווחים כי מרקוס רשפורד שהושאל בעונה האחרונה לקטלונים ושב למנצ’סטר יונייטד, עשוי למצוא את עצמו בצהוב-כחול בעונה הבאה כשפנר מתכננת בליץ למען צירופו בהקדם.

# מנצ’סטר סיטי הצטרפה למירוץ אחר שחקן הכנף המוכשר של פאריס סן ז’רמן איברהים אמבאיי. לפי ה’פוט מרקטו’ הצרפתי, התכולים הצטרפו לרשימה שכוללת את טוטנהאם, בורוסיה דורטמונד, ר.ב לייפציג ואסטון וילה, כשהקיצוני הסנגלי מעוניין לעזוב לאור ריבוי השחקנים על העמדה שלו.

איברהים אמבאיי (רויטרס)

# ג’יאנלוקה די מארציו פרסם כי רומא הולכת בכל הכוח עבור כוכב נבחרת הולנד במונדיאל האחרון, קרישנסיו סאמרוויל, ומוכנה לשלם עבורו 45 מיליון אירו. אך גם כאן אסטון וילה נמצאת בתמונה, ומעוניינת גם כן בקיצוני של ווסטהאם. ב’גארדיאן’ צירפו גם את מנצ’סטר יונייטד למאבק, כאופציה לעמדת הכנף.