עכברי מונדיאל פרק 22: ארגנטינה-ספרד, ימאל-מסי

בפודקאסט המונדיאל ניתחתנו את חצאי הגמר, דיברנו על הטעויות של דשאן וטוכל, הימרנו על מלך השערים והתכוננו לקרב הגדול על התואר הנכסף. האזינו

ארגנטינה חזרה מן הקבר באטלנטה, ספרד הציגה שלמות טקטית בדאלאס: פודקאסט "עכברי מונדיאל" בפרק מיוחד לקראת גמר החלומות של מונדיאל 2026. הניתוחים, הטעויות של דשאן וטוכל, ההימורים למלך השערים והקרב הבלתי נמנע בניו ג'רזי

שני חצאי גמר, שתי דרמות שונות לגמרי, ומשחק חלומי לפחות על הנייר: ספרד נגד ארגנטינה בגמר מונדיאל 2026. פרק 22 של "עכברי מונדיאל" מסכם את מה שהיה בטח המפגש הכי טעון של המונדיאל הזה, ובודק דרך עמית לוינטל ומוטלה רפלד איך שתי הנבחרות המובילות בעולם הגיעו לשם.

ארגנטינה נדרשה לרגעי הזמן הכי מלחיצים שלה בטורניר כדי לעבור את אנגליה באטלנטה. האנגלים הובילו משער של אנתוני גורדון בדקה ה-55, ונראו קרובים להדיח את אלופת העולם. אבל ארגנטינה הביאה את האופי. אנזו פרננדס השווה עם בעיטה עוצמתית, ואז בתוספת הזמן - לאוטארו מרטינס כבש מבישול של ליונל מסי והעלה את ארגנטינה לגמר שני ברציפות.

אירועים נוספים לא היו חסרים, כולל מחצית ראשונה סוערת עם אירועים רבים, שלא כולם קשורים לכדורגל, ולא במקרה עם יריבות כל כך מרה, וכל זה התנקז לכרטיס לגמר הגביע העולמי.

לאוטרו מרטינס נוגע בשמיים (רויטרס)

מתכוננים לגמר הגדול

בחצי הגמר השני בדאלאס, קיבלנו דרמה אבל כזו שהתחילה מוקדם יותר. צרפת, הנבחרת השלמה ביותר בטורניר, נתקלה בקיר הספרדי. החבורה של דה לה פואנטה, שמאז התיקו הפותח 0:0 מול כף ורדה השתפרה בהדרגה, הגיעה לשיא בחצי הגמר וחנקה את קיליאן אמבפה ושאר הכוכבים הצרפתים לאורך כל המשחק. אויארסבאל פתח בפנדל אחרי עבירה על לאמין ימאל, ופדרו פורו הכפיל במהלך יפה עם אולמו. דה לה פואנטה מגיע לגמר גביע העולם, בדיוק כמו דל בוסקה ב-2010.

ועכשיו לגמר. ספרד וארגנטינה ייפגשו ביום ראשון בניו ג'רזי, וזה מפגש שכבר יש לו את כל הרכיבים לקלאסיקה: מסי מחפש תואר שני ברציפות מול לאמין ימאל שרוצה להוכיח שהוא הכוכב הבא של המשחק, האלופה מול הנבחרת שנחשבת לטובה ביותר בטורניר, ושתי דרכים שונות לגמרי שהובילו לאותה זירה.

שחקני נבחרת ספרד בטירוף. יעצרו את ארגנטינה (IMAGO)

אורי רייך, עמית לוינטל ומוטלה רפלד מתעכבים בפרק על מי תניף את הגביע, אבל גם על מה שקרה בדרך: איך אנגליה של טוכל, שהתנדנדה כל הטורניר בין ביצועים מעוררי השראה לרגעים חלשים, קרסה שוב ברגע הכי גדול, ואיך צרפת של דשאן בחרה גישה שונה מכל מה שראינו ממנה קודם, ופספסה גמר שלישי ברציפות.

הפרק כולל גם התייחסות לביקורת הקשה שספגו כמה מהשחקנים הצרפתים בתקשורת בצרפת אחרי ההפסד, ניחושים לגמר הקטן ולגמר הגדול, והימור נוסף על מי יסיים כמלך שערי המונדיאל. האזנה נעימה