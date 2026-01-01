היחס ב-Winner לזכייה של באר שבע באלוף האלופים

הכדורגל הישראלי חוזר אל חיינו עם משחק על תואר, כשהאדומים מהנגב פייבוריטים מול מכבי תל אביב וקיבלו יחס של פי 1.45 להנפה. כמה היחס של הצהובים?

המונדיאל כמעט מאחורינו כשנשארו רק 2 משחקים, אך בעוד שנותר לקבוע מי תסיים במקום השלישי ומי תניף בסיום את הגביע הגדול ביותר עבור הנבחרות, הכדורגל הישראלי שב אל חיינו עם מפגש סוער לא פחות במסגרת אלוף האלופים, בו האלופה הפועל באר שבע תפגוש את מחזיקת גביע המדינה מכבי תל אביב.

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במועצת ה’ווינר’ בטוחים כי האדומים מהנגב הם הפייבוריטים להתמודדות, כשהם זוכים ליחס של פי 2.00 לניצחון והנפת הגביע בסוף הערב. זכייה עם שריקת הסיום מזכה אותם ביחס של פי 1.45.

הצהובים של קני מילר לעומת זאת מגיעים כאנדרדוג, עם יחס ניצחון של פי 3.25, כשהנפה של הקבוצה בסיום ההתמודדות זוכה ליחס של פי 2.05. תיקו בסיום 90 דקות יוביל את המנחשים ליחס של פי 3.30