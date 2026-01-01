מסי, ימאל או פרננדס: מי ה-Winner של חצי הגמר?

הפרעוש שוב הוכיח את גדולתו בפעם המי יודע כמה בקריירה, היורש שלו בברצלונה הציג בגרות ופרננדס הוכיח עוד פעם שהוא הלב הפועם של ארגנטינה. הצביעו

שלב חצי הגמר של מונדיאל 2026 הגיע לסיומו באופן רשמי כשהוא סיפק לנו שני משחקים נפלאים, דרמות וכוכבים גדולים שהופיעו בשיאם. רגע לפני שממשיכים לגמר הגדול, זה הזמן שלכם להצביע ולהשפיע לגבי בחירת השחקן המצטיין בחצי הגמר של ‘Winner’. אלה כל המועמדים לתואר:

לוגו Winner (מערכת ONE)

ליאו מסי

ליאו מסי מחזיק את הסמל של ארגנטינה (IMAGO)

ארגנטינה שוב נראית בלתי ניתנת לעצירה, וגם המשוכה האנגלית הקשוחה בחצי הגמר לא מנעה ממנה להעפיל לגמר שני ברציפות. מי שממשיך להוכיח שהוא פשוט מעל המשחק הוא כמובן ליאו מסי, שרקד על המגרש מול האנגלים, ניפק שני בישולי זהב ברגעי המאני-טיים של הסיום לאנסו פרננדס ולאוטרו מרטינס, וסחף את האלביסלסטה לגמר המונדיאל השלישי בקריירה שלו בדרך להשוואת השיא ההיסטורי של קאפו הברזילאי.

אנסו פרננדס

אנסו פרננדס מטריף את הקהל הארגנטינאי (רויטרס)

הקשר הנפלא של ארגנטינה המשיך להראות מדוע הוא הלב הפועם של מרכז השדה של סקאלוני, ובחצי הגמר מול אנגליה הוא היה שם בדיוק ברגע הנכון. בדקה ה-85, כשהמתח הגיע לשיאו, אנסו קיבל כדור גאוני ממסי, שלח אותו לרשת ופרץ את הסכר בדרך לניצחון הדרמטי, כשהוא מוכיח פעם נוספת שהוא קורץ מהחומר של המשחקים הגדולים ביותר ומוכן להוביל את נבחרתו להגנה על התואר העולמי.

לאוטרו מרטינס

לאוטרו מרטינס נוגע בשמיים (רויטרס)

החלוץ הארגנטינאי המשיך לבסס את מעמדו כאיש למשימות מיוחדות שעולה מהספסל ומשנה משחקים, בדיוק כמו שסקאלוני אוהב. בחצי הגמר המתוח מול אנגליה, לאוטרו נכנס כמחליף ונעץ את המסמר האחרון בארון של הבריטים בדקה ה-92 עם סיומת קטלנית מבישול נוסף של מסי, שסגרה עניין, קבעה 1:2 והעניקה לאלביסלסטה את הכרטיס המוצדק לגמר הגדול.

לאמין ימאל

לאמין ימאל (IMAGO)

נבחרת ספרד מציגה כדורגל סוחף ודורסני בטורניר הזה, וגם הצרפתים בחצי הגמר לא מצאו תשובות לטירוף של הלה רוחה. מי שגנב את ההצגה, ובגדול, הוא ילד הפלא לאמין ימאל, שהמשיך להתעלל בהגנות היריב באגף, הפעם לוקה דין היה האומלל התורן, הציג בגרות יוצאת דופן לגילו וסחף את הספרדים לגמר הגדול כשהוא מוכיח שהבמה הכי גדולה בעולם שייכת לחלוטין לו.

פדרו פורו

פדרו פורו חוגג (רויטרס)

המגן הימני של ספרד רשם עוד הופעה לפנתאון בחצי הגמר מול צרפת, כשהוא נועל הרמטית את האגף שלו מול כמה מהשחקנים המהירים בתבל. מעבר לקשיחות ההגנתית הבלתי מתפשרת, פורו עלה לעזרת ההתקפה בדיוק ברגע הנכון ושלח לרשת את השער השני והיקר של ספרד, שנתן ללואיס דה לה פואנטה מקדמה אדירה בדרך להבטחת המקום בקרב הענק על התואר ביום ראשון.

מארק קוקורייה

מארק קוקורייה (IMAGO)

בצד שמאל של ההגנה הספרדית, מי שהמשיך לשרוף את הדשא ולהטריף את הקהל הוא מארק קוקורייה, שסיפק הופעה הירואית נוספת בחצי הגמר מול צרפת. עם משחק הגנה חסר פשרות, חילוצי כדור קריטיים ואנרגיה בלתי נגמרת באגף שמאל, קוקורייה שוב הוכיח שהוא העוגן ההגנתי של לה רוחה והאיש שעליו דה לה פואנטה יכול לסמוך בעיניים עצומות בדרך לגמר הגדול.

מיקל אויארסבאל

מיקל אויארסבאל (רויטרס)

הראה פעם נוספת שהוא קורץ מהחומר של המשחקים הגדולים ביותר. החלוץ הספרדי לקח אחריות עצומה ברגע האמת של חצי הגמר מול צרפת, ניגש לנקודה הלבנה בקור רוח מופתי ונעץ את הפנדל שהעלה את הלה רוחה ליתרון יקר. עם השער הענק הזה, אויארסבאל העלה את מאזנו האישי ל-5 שערים במונדיאל הנוכחי, והוכיח שהוא אחד הכלים הקטלניים והאמינים ביותר של לואיס דה לה פואנטה בדרך לגמר הגדול.