למרות המפח: טוכל זוכה לגיבוי ויישאר באנגליה

ההתאחדות האנגלית עומדת מאחורי המנג'ר הגרמני, שצפוי להוביל את נבחרת שלושת האריות גם ביורו 2028 הביתי: "זה שברון לב, אבל כולם נתנו את הכל"

נבחרת אנגליה עדיין מלקקת את הפצעים אחרי ההפסד הכואב 2:1 לארגנטינה בחצי גמר גביע העולם, הפסד שמנע ממנה העפלה היסטורית לגמר ראשון מאז 1966. מי שספג לא מעט אש בעקבות שמטת היתרון המאוחרת של האנגלים היה המאמן תומאס טוכל, שספג ביקורת חריפה על החילופים שביצע, אך כעת מתברר כי מעמדו איתן מתמיד.

ההתאחדות האנגלית העניקה גיבוי מלא למנג'ר הגרמני והוא צפוי להמשיך להוביל את נבחרת שלושת האריות גם באליפות אירופה הקרובה, יורו 2028, אותה יארחו אנגליה, וויילס, סקוטלנד ואירלנד. כזכור, טוכל מונה לתפקיד בינואר 2025 בחוזה ראשוני ל-18 חודשים במטרה מוצהרת לזכות במונדיאל, וכבר בפברואר האחרון חתם על הארכת חוזה לשנתיים נוספות. מבחינת הגרמני, הובלת נבחרת אנגליה בטורניר יורו ביתי נתפסת כהזדמנות נדירה שהוא אינו מתכוון לפספס.

תומאס טוכל (IMAGO)

לפני שהם מתחילים לחשוב על העתיד, האנגלים יפגשו בלילה שבין שבת לראשון (19.7, 00:00) את נבחרת צרפת לקרב המאוכזבות על מדליית הארד. ניצחון במשחק הזה יעניק להם את המקום השלישי - שייחשב להישג השיא של נבחרת הגברים במונדיאלים מאז אותה זכייה היסטורית ב-1966.

מנכ"ל ההתאחדות האנגלית, מארק בולינגהאם, מעניק גיבוי

מנכ"ל ההתאחדות האנגלית, מארק בולינגהאם, הבהיר היטב את עמדת הנהלת הנבחרת למרות האכזבה העצומה: "זה שברון לב להיות כל כך קרובים לגמר. השחקנים ותומאס נתנו את הכל, והסגל כולו יחד עם הצוות המקצועי לא יכלו לעבוד קשה יותר במהלך הטורניר הזה. אני רוצה להודות לכולם, וכמו כן למסור תודה מעומק הלב לאוהדים המדהימים שלנו שמלווים אותנו כאן בארצות הברית וגם בבית".

הארי קיין מאוכזב (IMAGO)

גם טוכל עצמו הבהיר במסיבת העיתונאים באטלנטה כי פניו קדימה: "אנחנו ממשיכים עם החוזה הנוכחי עד ליורו הביתי. אני מצפה לזה מאוד, למרות שכרגע קשה להסתכל כל כך רחוק קדימה. כמובן שמדובר בחצי גמר מונדיאל, המון מדינות כדורגל ענקיות הודחו עוד לפני השלב הזה, כך שזה הישג בפני עצמו. אף אחד לא רוצה לשמוע את זה כרגע, וגם אני לא, כי אנחנו דורשים מעצמנו את המקסימום. זה פשוט הטבע התחרותי שלנו".