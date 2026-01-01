12 נקודות לעמנואל שארפ בהפסד סקרמנטו לבוסטון

הגארד שותף ל-19 דקות במסגרת ליגת הקיץ ורשם גם שתי חטיפות, אך התקשה לקלוע עם 4 מ-13 מהשדה. 76:82 לסלטיקס בסיום, הוגו גונזאלס להט עם 24 נקודות

משחקי ליגת הקיץ בלאס וגאס נמשכו הלילה (בין רביעי לחמישי), כאשר במוקד עמד המפגש בין בוסטון סלטיקס לסקרמנטו קינגס, שהסתיים ב-76:82 לירוקים. הנציג שלנו בהתמודדות, עמנואל שארפ, קיבל דקות במדי הקינגס ורשם הופעה אקטיבית מאוד על הפרקט.

שארפ שותף למשך 19 דקות, בהן הצליח לקלוע 12 נקודות. הגארד הציג שורה סטטיסטית מגוונת למדי, עם שתי חטיפות, שני ריבאונדים ואסיסט אחד. עם זאת, הוא סבל מיום קליעה פחות מוצלח מהשדה ורשם אחוזים לא טובים של 4 מ-13 בלבד בניסיונות שלו מהשדה.

הקינגס, שירדו למאזן של 1:3 בליגת הקיץ, נקלעו לפיגור מוקדם של 16 נקודות לאחר רבע ראשון דל במיוחד שבו קלעו 4 נקודות בלבד. למרות זאת, הם הצליחו לחזור לעניינים ולצמק את ההפרש לקראת הסיום בהובלתו של הרוקי אלכס קראבן, שסיים כקלע המוביל של סקרמנטו עם 21 נקודות.