סקאלוני: כבר אין שום ספק שמסי הגדול בהיסטוריה

מאמן ארגנטינה התרגש עד דמעות אחרי ה-0:2 על אנגליה בחצי: "הקול שלי נחנק, השחקנים האלה לא מפחדים מכלום". וגם: המפגש בגמר מול המורה שלו מספרד

נבחרת ארגנטינה שוב בגמר גביע העולם. אחרי הניצחון הגדול על אנגליה, מאמן האלביסלסטה, ליונל סקאלוני, התייצב מול המיקרופונים במסיבת עיתונאים אמוציונלית במיוחד, החמיא בצורה יוצאת דופן לחניכיו, התייחס ליריבה הבאה בגמר, נבחרת ספרד, וסיפק הצהרה חד משמעית לגבי הקפטן שלו לאו מסי.

"כשאנחנו מריחים דם - אנחנו נלחמים עד הסוף"

"קשה לתאר את הקבוצה הזו במילים, הקול שלי פשוט נחנק", פתח סקאלוני הנרגש. "זו הוכחה לעבודת צוות, אחווה ולחימה עד הסוף. השחקנים האלה הם אינדיאנים, במובן הכי טוב של המילה. הם גדלו בסביבה שבה הם לא פוחדים מכלום, לא מרגישים את כובד האחריות וחושבים רק על לשחק כדורגל. כשהיריב מהסס ולו במעט, אנחנו רואים דם ונלחמים עד הסוף".

סקאלוני נשאל על ההשוואות לטורנירים קודמים והשיב: "אני לא זוכר איך הרגשתי אחרי חצי הגמר מול קרואטיה בקטאר. אני גם לא יכול להשוות את המשחק היום לזה של 1986 כי הייתי צעיר מדי. חשבנו שהמשחק מול מצרים היה הכי טוב שלנו, אבל אני חושב שהמשחק הזה התעלה עליו. מבחינת המשחק עצמו זה היה פשוט מדהים. עכשיו אני כבר מודאג – השחקנים צריכים ללכת לנוח, ואני צריך להכין את המשחק הבא".

ליונל סקאלוני מרוגש (IMAGO)

בגמר הגדול ביום ראשון מחכה לסקאלוני נבחרת ספרד, ומאמן ארגנטינה יודע בדיוק מול מי הוא מתמודד - גם ברמה האישית מול מאמנה, לואיס דה לה פואנטה: "מעבר לכך שהוא היה המדריך שלי בקורס המאמנים, יש לי מערכת יחסים מיוחדת איתו. נפגשנו היום וקיימנו שיחה נעימה. יש לי כבוד עצום אליו, ננסה לנצח אותם ביום ראשון".

לסיום, שלח סקאלוני מסר חם לאומה הספרדית וחתם בקביעה חד-משמעית לגבי הפרעוש: "אני מקווה שהעם הספרדי שמח עם כל השמחה שלאו מסי הביא למדינה שלהם. אין יותר שום ספק שהוא הכדורגלן הטוב ביותר בהיסטוריה".