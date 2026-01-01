בדרך לשיא הבלתי אפשרי: מסי יכול להשתוות לקאפו

רק שחקן אחד בהיסטוריה שיחק בפועל בשלושה גמרי מונדיאל שונים. בראשון הקרוב מול ספרד, הפרעוש צפוי לנפץ עוד תקרת זכוכית ולהוסיף למאזנו שיא נוסף

נבחרת ארגנטינה הבטיחה אמש (רביעי) את מקומה בגמר מונדיאל שני ברציפות, ובזמן שאלופת העולם המכהנת מתכוננת לקרב ענק מול נבחרת ספרד במטרה להגן על התואר, העיניים כולן נשואות פעם נוספת לאיש אחד.

ליאו מסי ממשיך לטרוף את ספרי ההיסטוריה של הכדורגל העולמי, וביום ראשון הקרוב הוא צפוי לנפץ שיא נוסף שנחשב במשך שנים לבלתי אפשרי, ולהפוך לאחד השחקנים היחידים בהיסטוריה שמשחקים באופן פעיל בשלושה גמרי מונדיאל שונים - הישג חסר תקדים שרשום כיום על שמו של אגדת נבחרת ברזיל, קאפו.

המסע ההיסטורי של המגן הברזילאי האגדי החל בגמר מונדיאל 1994 מול איטליה. קאפו היה אז שחקן צעיר בן 24 שטרם זכה להכרה העולמית שלו והחל את הגמר על הספסל, אך פציעה מוקדמת של ז'ורז'יניו במהלך המחצית הראשונה שלחה אותו אל כר הדשא. הוא הציג יכולת נהדרת, שיחק עד לסיום הדרמטי שהוכרע בפנדלים והניף את הגביע הרביעי של הסלסאו.

קאפו מניף את גביע העולם (IMAGO)

במונדיאל 1998 בצרפת קאפו כבר היה באנקר מוחלט בהרכב, אך הגמר ההוא הסתיים באכזבה קשה עם הפסד לנבחרת צרפת של זינדין זידאן. רגע השיא שלו הגיעו במונדיאל 2002 ביפן ודרום קוריאה, שם קאפו ענד את סרט הקפטן, הוביל את ברזיל לניצחון 0:2 על גרמניה והניף את הגביע החמישי שלה - מה שהפך אותו לשחקן היחיד בהיסטוריה שדרך על הדשא בשלושה משחקי גמר שונים.

היסטוריה לנגד עינינו ביום ראשון הקרוב

כעת, מסי מוכן להצטרף למועדון האקסקלוסיבי הזה ולרשום עוד ציון דרך בלתי נתפס בקריירה שמשתרעת על פני שישה טורנירי מונדיאל (נתון אותו הוא חולק עם כריסטיאנו רונאלדו וגיירמו אוצ'ואה). הפרעוש החל את דרכו בגביע העולם בגיל 18 בלבד, ושני עשורים לאחר מכן הוא עדיין הכוכב הבלתי מעורער של הטורניר הגדול בתבל.

ליאו מסי עם גביע העולם. ישחזר את זה גם בארה"ב? (IMAGO)

למרות שהתהילה הגיעה בסוף, הדרך לשם לא הייתה פשוטה עבור הארגנטינאי. הגמר הראשון שלו ב-2014 מול גרמניה הסתיים בלב שבור עם הפסד 1:0 דרמטי בהארכה. אך לכדורגל היו תוכניות אחרות, ובמונדיאל 2022 בקטאר, בתום הגמר הגדול והבלתי נשכח מול צרפת וקיליאן אמבפה, מסי הוביל את ארגנטינה לכוכב השלישי שלה.

אמנם שמות אגדיים כמו פלה, רונאלדו נזאריו, לותר מתאוס ופייר ליטבארסקי היו חלק מנבחרות שהגיעו לשלושה גמרים, אך קיים הבדל מהותי שמציב אותם שלב אחד מתחת לקאפו וכעת גם מתחת למסי. בעקבות פציעות או החלטות מקצועיות בשל גילם הצעיר, הארבעה לא שותפו בפועל ולא שיחקו על הדשא באחד מאותם שלושה משחקי גמר.