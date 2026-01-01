הרבה מעבר לכדורגל: השלט שהניפו שחקני ארגנטינה

אחרי הניצחון בחצי הגמר על אנגליה, חניכיו של סקאלוני הניפו שלט טעון: "איי פוקלנד שייכים לארגנטינה". לו סלסו הוביל את הצעד שעורר הדים בממלכה

המפגש הטעון בין ארגנטינה לאנגליה מעולם לא היה עוד סתם משחק כדורגל, ואמש קיבלנו לכך הוכחה חד-משמעית על כר הדשא. מיד לאחר הניצחון בחצי גמר גביע העולם, שחקני נבחרתו של ליונל סקאלוני בחרו להעביר מסר פוליטי ברור ונוקב, כאשר הורידו אל המגרש שלט מחאה גדול עליו נכתב: "איי פוקלנד שייכים לארגנטינה".

מי שהוביל את המהלך הדרמטי היה הקשר ג'ובאני לו סלסו, שהצטלם ראשון עם השלט, הניח אותו על כר הדשא, וסביבו התאספו יתר שחקני הסגל שהפכו את המפגן הפוליטי למרכז חגיגות הניצחון שלהם. הסכסוך משנת 1982 על הריבונות על האי שבדרום האוקיינוס האטלנטי, שהסתיים בתבוסתה של ארגנטינה, נותר טרי בזיכרונם של הארגנטינאים, שמנצלים כל הזדמנות כדי להשמיע את תביעתם על השטח.

מלחמת פוקלנד התרחשה בין ה-2 באפריל ל-14 ביוני 1982, והחלה כאשר החונטה הצבאית של ארגנטינה, בהובלתו של גאלטיירי, הורתה על נחיתה באיי פוקלנד, שהיו תחת שליטה בריטית מאז 1833, בניסיון נואש לאחד את המדינה. מנגד, ראש ממשלת בריטניה דאז, מרגרט תאצ'ר, הגיבה ביד קשה וגייסה כוח ימי עצום כדי להשיב את השטח לידיה.

שחקני נבחרת ארגנטינה חוגגים עם השלט המדובר (רויטרס)

עימות ששם קץ לדיקטטורה בארגנטינה

העימות המתוח נמשך 74 ימים קשים והסתיים בכניעה ארגנטינאית, לאחר שהתגלו חוסר היכולת הצבאית והנחיתות העצומה של ארגנטינה מול הבריטים. המלחמה גבתה מחיר דמים כבד של 649 חיילים ארגנטינאים ו-255 חיילים בריטים שאיבדו את חייהם.

מעבר לאבידות בנפש, תוצאות המלחמה עיצבו מחדש את הנוף הפוליטי בשתי המדינות, כאשר בארגנטינה התבוסה הצבאית הובילה לקריסה מהירה של הדיקטטורה וסללה את הדרך לחזרת הדמוקרטיה ב-1983. מנגד, בבריטניה, הניצחון הקפיץ את הפופולריות של תאצ'ר וסלל בבירור את הדרך לבחירתה מחדש באותה השנה.