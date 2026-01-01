מסי: אנחנו הטובים בעולם והוכחנו את זה על המגרש

הפרעוש לא הסתיר את ההתלהבות שלו: "אנחנו מגיעים כאלופי העולם - בין אם אוהבים את זה ובין אם לא. זה היה משחק שאף ארגנטינאי לא היה מוכן להפסיד"

נבחרת ארגנטינה עשתה זאת שוב. האלביסלסטה העפילו אמש (רביעי) לגמר מונדיאל שני ברציפות אחרי דרמת ענק ו-1:2 על נבחרת אנגליה בחצי הגמר. מי שהיה חתום על הכרטיס היוקרתי לגמר, בו יפגשו את ספרד, הוא כמובן הקפטן האגדי מסי, שסיפק שני בישולים גאוניים בדקות הסיום ושלח מדינה שלמה לחגוג בטירוף.

"הגענו לטורניר הזה תחת זכוכית מגדלת והרבה אנשים פקפקו בנו, אבל ידעתי שהחבורה הזו תמיד נלחמת ונותנת את הכל", שיתף מסי הנרגש בסיום. "כשאנחנו ביחד, אנחנו מוצאים כוחות גם מאיפה שנדמה שאין. הייתי בטוח שנגיע לפחות לטופ 4. אנחנו מגיעים כאלופי העולם הנוכחיים, והיינו הכי טובים בעולם בארבע השנים האחרונות’ בין אם אנשים אוהבים את זה ובין אם לא, ולא משנה מה יגידו. הוכחנו את זה שוב על המגרש. אף אחד לא נותן לנו שום דבר במתנה".

שחקני נבחרת ארגנטינה חוגגים (רויטרס)

"זה היה משחק שאף ארגנטינאי לא היה מוכן להפסיד"

הפרעוש לא הסתיר את האמוציות העזות שמלוות את המפגשים ההיסטוריים מול האנגלים: "לעבור חצי גמר מונדיאל מול אנגליה זה משהו מיוחד מאוד עבור כולנו. לפני שעלינו למגרש אמרנו לעצמנו שזה 'רק משחק כדורגל', אבל האמת היא שקשה מאוד לשלוט ברגשות האלה. הרגשנו שמשהו מיוחד קורה כבר משירת ההמנון. זה היה משחק שאף ארגנטינאי לא היה מוכן להפסיד".

הקפטן, שהגיע לטורניר בכושר פנטסטי, הסביר את הסוד מאחורי היכולת שלו בגיל ובשלב הזה של הקריירה: "הכנתי את עצמי הכי טוב שאפשר. עשיתי הכל כדי להגיע למונדיאל הזה בכושר שיא, כדי שאוכל ליהנות, להרגיש טוב ולהיות יעיל עבור הנבחרת. תודה לאל שהצלחתי. ידעתי שאעמוד במשימה ואני פשוט נהנה מכל רגע".

מסי (רויטרס)

לסיכום, מסי כבר מסתכל לעבר היעד הבא - הגמר הגדול ביום ראשון מול נבחרת ספרד: "לעשות עוד גמר מונדיאל, שני ברציפות, זה פשוט שיגעון. אני כל כך שמח לתת לארגנטינה עוד סיבה לחגוג. כל המונדיאל הזה הוא פשוט טירוף אחד גדול, והשגנו את מה שרצינו - להיות שם עד הסוף, פעם נוספת".