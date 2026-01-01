קייטה לא קיבל ויזה לבולגריה, כץ מרוצה מהשחקנים

הפועל חיפה נפרדה ב-1:1 במשחק אימון נגד קבוצה אלבנית, הבעלים הגיע לצפות ואמר: "שיחקנו עם שאפתנות, תהיה פה קבוצה טובה". שחקן הרכש נותר בארץ

הפועל חיפה קיימה אתמול (רביעי) לעיני הבעלים יואב כץ, שהגיע למחנה בבולגריה, את משחק הידידות הראשון שלה מול פ.צ טאווטה האלבנית, שהסתיים ב-1:1.

האלבנים הובילו 0:1 בדקה ה-35 בהתקפה הראשונה שלהם במשחק. הנבחן הניגרי, קנת’ מאמה, שהגיע אתמול למחנה נכנס במחצית והחמיץ נגיחה מקרוב בדקה ה-70, אחרי הגבהה של המגן השמאלי החדש, אריאל מנדי, שרשם דקות ראשונות במחצית השנייה. בדקה ה-80 בישל מאמה את שער השוויון לחלוץ קבוצת הנוער, מועתז חמד, שבעט מתוך הרחבה לחיבורים.

הקבוצה מהכרמל פתחה בהרכב עם צמד הבלמים הזרים איוואן קריצ'אק ודריו ז'ופאריץ', כאשר נעם כהן פתח כמגן שמאלי. סאלי פחימה הצעיר פתח כקשר 10, שאמור היה להפעיל את השלישייה הקדמית והיב חביבאללה, לירן רוטמן ואלון תורג'מן.

והיב חביבאללה (עודד חסין)

שחקן הרכש החדש שיק קייטה נאלץ להישאר בארץ בגלל שהוויזה שלו לבולגריה לא אושרה מה שמעמיד כרגע בספק את האפשרות שיקבל אישור להגיע למחנה. בכל מקרה בהפועל חיפה מבינים שהם חייבים להתחזק: "רכש בדמות שחקן כנף יכול לעזור לנו מאוד וגם יש צורך למלא את הסגל כדי שיהיו לנו מחליפים ברמה טובה", אמרו בקבוצה.

יואב כץ, שהגיע למחנה, אמר: ”יש פה קבוצה נחמדה, ותהיה לנו קבוצה טובה. השחקנים שיחקו מבוקר עם הרבה שאפתנות. גם המחליפים היו טובים מול קבוצה חזקה מאד כמו זאת שיש לאלבנים”.