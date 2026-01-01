טוכל: אולי היה המשחק הכי טוב שלנו במונדיאל

מאמן אנגליה טען: "אין לי חרטות, השחקנים נהדרים, פשוט לא חצינו את קו הסיום. יש מאמנים שחושבים שיודעים טוב יותר, אני מקבל את ההחלטות בזמן אמת"

נבחרת אנגליה נותרה מחוץ לגמר מונדיאל 2026 לאחר הפסד 2:1 לארגנטינה בחצי הגמר, אך המאמן תומאס טוכל סירב לבקר את שחקניו בסיום וטען כי מדובר דווקא באחת ההופעות הטובות ביותר של נבחרתו בטורניר. לדבריו, האנגלים היו קרובים מאוד להעפיל לגמר, אך איבדו שליטה לאחר שעלו ליתרון.

"אנחנו מאוכזבים. היינו כל כך קרובים, אבל אחרי שהבקענו הפכנו לפסיביים מדי ואפשרנו להם להגיע להרבה מאוד מצבים", אמר טוכל. "לא הצלחנו להחזיר לעצמנו את השליטה בכדור, ספגנו יותר מדי הרמות, מצבים ובעיטות. היינו קרובים, אבל לא הצלחנו לשמור על אותה רמה אחרי השער".

"אין לי חרטות, האחריות היא שלי"

טוכל התייחס גם לחילופים שביצע במהלך המחצית השנייה, שספגו ביקורת לאחר המשחק. "גם במשחקים הקודמים ביצעתי חילופים התקפיים, אבל הפעם ניסינו לעזור לשחקנים. מיד אחרי שספגנו מצב מסוכן החלטנו לעבור למערך של חמישה שחקני הגנה, כי היו יותר מדי שטחים פתוחים. הם ניצחו כמעט בכל כדור גובה והמשיכו להגביה, אז רצינו לסגור את המרכז ולהיות חזקים יותר באוויר".

המאמן הדגיש כי הוא מקבל על עצמו את מלוא האחריות: "כמובן שהאחריות היא על המאמן, ואם זה לא עובד, קל להגיד שההחלטה הייתה שגויה. יש מיליון מאמנים אחרי המשחק שחושבים שהם יודעים טוב יותר, אבל אני זה שצריך לקבל את ההחלטות בזמן אמת".

תומאס טוכל מאוכזב (IMAGO)

כשנשאל מדוע אנגליה לא המשיכה לחפש את השער השני לאחר שעלתה ליתרון, השיב: "בוודאי שרצינו לכבוש עוד שער, אבל זה לא עוזר כשאתה לא מצליח להשיג את הכדור. פשוט לא הצלחנו לצאת קדימה. נשארנו באותו מערך, לא שינינו דבר, אבל המשחק השתנה לחלוטין. הפכנו לפסיביים יותר ויותר, לא הצלחנו לזכות בכדורים ולא הצלחנו לשמור עליהם".

למרות האכזבה, טוכל התעקש כי אין לו תחושת החמצה לגבי הדרך שבה ניהל את ההתמודדות. "אין לי חרטות. הקבוצה נתנה הכול והיינו קרובים מאוד. הגיע לנו להוביל 0:1, ושיחקנו את אחד המשחקים הטובים שלנו, אולי אפילו את המשחק הכי טוב שלנו בנסיבות האלה. השחקנים היו נהדרים, פשוט לא הצלחנו לחצות את קו הסיום".

לסיום ביקש המאמן להסתכל גם על הדרך שעברה אנגליה לאורך הטורניר: "הקבוצה הראתה אופי לאורך כל המונדיאל. שיחקנו מול יריבות חזקות, עברנו טיסות ארוכות, שיחקנו בגובה, בחום ואפילו בעשרה שחקנים, והתגברנו על כל מכשול. היינו קרובים מאוד היום. זה לא הזמן לנתח את כל הטורניר, כי כרגע אנחנו פשוט מאוכזבים מההפסד במשחק החשוב ביותר".