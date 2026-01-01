כולל 1:6 ב-2018: ההיסטוריה בין ארגנטינה לספרד

שתי הנבחרות שתיפגשנה בגמר המונדיאל מחזיקות בהיסטוריה עשירה, אך לא נפגשו יותר מדי מתחילת המילניום. וגם: התצוגה הזכורה של הפרעוש במשחק הידידות

נבחרות ספרד וארגנטינה ייפגשו ביום ראשון בגמר מונדיאל 2026, כשמלבד התואר העולמי, השתיים ייאבקו גם על יתרון במאזן המפגשים ההיסטורי ביניהן. עד כה נפגשו הנבחרות 14 פעמים, כשכל אחת מהן ניצחה שש פעמים ושני משחקים הסתיימו בתיקו. גם יחס השערים ממחיש עד כמה היריבות צמודה, ספרד כבשה 19 שערים וספגה 18 בלבד. הגמר הקרוב מגיע לאחר שהפינאליסימה, שהיה אמור להפגיש בין אלופת אירופה לאלופת דרום אמריקה בחודש מרץ, בוטל.

מספרד של איסקו ועד הקרב היחיד במונדיאל

זה יהיה המפגש השני בלבד בין הנבחרות במסגרת גביע העולם. הפעם היחידה שבה נפגשו במונדיאל הייתה באנגליה 1966, אז ניצחה ארגנטינה 1:2 במשחק שנערך ב-13 ביולי בווילה פארק. לואיס ארטימה העלה את הארגנטינאים ליתרון בדקה ה-65, פירי השווה בנגיחה שש דקות לאחר מכן, אך ארטימה השלים צמד בדקה ה-79 והעניק לאלביסלסטה את הניצחון.

ספרד סיימה אז במקום השלישי בבית שלה והודחה, בעוד ארגנטינה עלתה לרבע הגמר, שם נעצרה על ידי אנגליה.

ארגנטינה חוגגת (רויטרס)

מלבד אותו מפגש במונדיאל, כל יתר ההתמודדויות היו משחקי ידידות. הראשונה שבהן נערכה ב-1952 והאחרונה ב-2018, אז הביסה ספרד את ארגנטינה 1:6 במשחק בלתי נשכח, כשאיסקו כבש שלושער ולקח את כדור המשחק הביתה.

לאורך השנים הצליחה ספרד לרשום ניצחונות גם ב-1961, 1972, 1995, 2006 ו-2009, בעוד ארגנטינה ניצחה ב-1953, 1960, 1966, 1999 ו-2010, אז מסי סיפק הצגה בדרך ל-1:4 גדול על לה רוחה. שני משחקים נוספים, ב-1974 וב-1988, הסתיימו בתוצאות תיקו.

כעת, כששתי הנבחרות נפגשות שוב, והפעם על הבמה הגדולה ביותר בכדורגל העולמי, אחת מהן תשבור את השוויון ההיסטורי, תעלה ליתרון במאזן המפגשים ותוסיף כוכב נוסף מעל סמל הנבחרת.