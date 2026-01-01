הארי קיין: פשוט קורע לב, נתנו דם, יזע ודמעות

חלוץ אנגליה סיכם את ההדחה ואף ספק ביקר את טוכל: "אחרי שהבקענו נראה שרק ניסינו לשמור עליו וזה פשוט לא מספיק, אחרי שספגנו הגיע גל אחרי גל"

קפטן נבחרת אנגליה, הארי קיין, התקשה להסתיר את אכזבתו לאחר ההפסד 2:1 לארגנטינה בחצי גמר מונדיאל 2026, תוצאה שקטעה את חלום ההעפלה לגמר. החלוץ סיכם את התחושות הקשות, החמיא לחבריו לקבוצה והסביר היכן לדעתו המשחק ברח לאנגלים.

"אני שבור בשביל החבר'ה, שבור בשביל כולם, הנבחרת, הצוות והאוהדים", אמר קיין. "שיחקנו משחק טוב ברוב שלבי ההתמודדות. כשעלינו ל-0:1, נראה היה שניסינו רק לשמור על היתרון, וברמה הזאת זה פשוט לא מספיק. זה קורע לב, כי עבדנו כל כך קשה כדי להגיע לכאן, והחבר'ה נתנו כל טיפת ריצה, דם, יזע ודמעות. להפסיד ככה זה פשוט שובר את הלב".

"אחרי השער הגיע גל אחרי גל"

קיין התייחס גם לשינוי שחל במשחק אחרי היתרון של אנגליה: "התקשינו להפעיל לחץ על הכדור. במיוחד במחצית הראשונה ובפתיחת המחצית השנייה לחצנו אותם היטב, הפעלנו עליהם לחץ גבוה, וזה אפשר לנו לזכות בכדורים ולשלוט במשחק בצורה טובה יותר".

הארי קיין מאוכזב (IMAGO)

"אחרי השער שלנו, בין אם זה בגלל שהם שלחו יותר שחקנים קדימה או שאנחנו לא הצלחנו להתמודד מולם אחד על אחד, פשוט הגיע גל אחרי גל. החבר'ה זרקו את עצמם לכל כדור וחסמו בעיטות, אבל בסופו של דבר זה פשוט לא הספיק".

כשנשאל האם הנבחרת הגיעה למשחק כשהיא כבר מותשת, השיב: "אני לא יודע. השחקנים תמיד מוכנים לכל רגע במשחק. כשעלינו ליתרון, המסר היה להמשיך קדימה ולכבוש עוד שער. אחרי שהם הבקיעו את שני השערים שלהם ניסינו למצוא דרך לחזור למשחק, אבל פשוט לא הצלחנו להחזיר את המומנטום אלינו".

כעת אנגליה תנסה להתאושש מהאכזבה ולהתמקד במשחק על המקום השלישי, בעוד ארגנטינה תמשיך אל הגמר ותנסה להגן על תואר אלופת העולם.