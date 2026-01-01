"מאז שאבא קנה לי נעליים חלמתי לכבוש השער הזה"

חלוץ ארגנטינה לאוטרו מרטינס התקשה לעצור את הדמעות אחרי ה-1:2 על אנגליה בדרך לגמר המונדיאל: "זה עצום, על הספסל אמרתי להם שאכנס ואנצח במשחק"

לאוטרו מרטינס התקשה לעצור את הדמעות לאחר שהבקיע את שער הניצחון של ארגנטינה ב-1:2 על אנגליה בחצי גמר המונדיאל. החלוץ, שקבע את תוצאת המשחק והעניק לאלביסלסטה את הכרטיס לגמר, התייצב מול התקשורת כשהוא נסער ונרגש מאוד, ובשלב מסוים אף נאלץ להתנצל לאחר שלא הצליח להמשיך לדבר.

"זה באמת משהו עצום", אמר לאוטרו ופרץ בבכי. "מהפעם הראשונה שאבא שלי קנה לי זוג נעלי כדורגל, תמיד חלמתי להבקיע שער כזה. סליחה", הוסיף כשהוא מתקשה לשלוט ברגשותיו.

החלוץ הקדיש את הרגע גם למשפחתו ולמי שליוותה אותו מתחילת הדרך: "לאמא שלי, שמעולם לא הפסיקה לסדר לי את המיטה גם אחרי שעזבתי לראסינג. זה שווה יותר משער ויותר מגמר. שני הילדים שלי נמצאים כאן והם שינו לי את החיים. הורדתי הילוך והתחלתי ליהנות מכל זה. הבת שלי גרמה לי להוריד הילוך אחד והבן שלי עוד שלושה. היום אני נהנה מהחיים".

"אמרתי שאכנס ואנצח את המשחק"

לאוטרו התייחס גם לשער שקבע 1:2 והשלים את המהפך הגדול של ארגנטינה. "חלמתי על זה. אמרתי לאלכסיס שאני אכבוש, ועל הספסל אמרתי לפאקו מדינה שאני אכנס ואנצח את המשחק. גם אנזו הבקיע שער אדיר", סיפר.

לאוטרו מרטינס נוגח לשער (רויטרס)

לאחר שנרגע מעט, החלוץ ניתח את הדרך שבה ארגנטינה הצליחה להפוך את התוצאה: "עכשיו, כשאני רגוע יותר, אני אומר לכם: הקבוצה הזאת ממשיכה להוכיח ממה היא עשויה. הם התעייפו. הם לחצו במשך 60 דקות וכבר לא יכלו להמשיך".

"כשהם הבקיעו ונסוגו לאחור, הרחבנו את המשחק ובסופו של דבר השגנו את שני השערים. אחרי שלוש שנים וחצי אנחנו חוזרים לשחק בגמר גביע העולם", סיכם לאוטרו, שהעניק לארגנטינה הזדמנות להגן על התואר ולזכות במונדיאל שני ברציפות.