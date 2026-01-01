מחשבי העל לא מאמינים במסי: סיכויי הזכייה בגמר

ארגנטינה תפגוש את ספרד ביום ראשון בגמר המונדיאל, ב'אופטה' ו-Football Meets Data ניסו לחזות למי יש סיכוי גבוה יותר להניף. אלופת אירופה עדיפה

הניצחון 1:2 של ארגנטינה על אנגליה בחצי גמר מונדיאל 2026 השלים את תמונת הגמר, בו תפגוש אלופת העולם את ספרד לקרב על התואר. רגע אחרי ההעפלה של שתי הנבחרות, חברות הנתונים המובילות Opta ו-Football Meets Data פרסמו את התחזיות המעודכנות שלהן לקראת המשחק הגדול.

לפי מודל ההסתברויות של ‘אופטה’, ספרד היא הפייבוריטית לזכייה בגביע העולם עם 56.31%, בעוד שסיכוייה של ארגנטינה לעמוד על ראש הפודיום בפעם השנייה ברציפות עומדים על 43.69%.

התחזיות חלוקות, והקרב על המקום השלישי

גם ב-Football Meets Data מעניקים עדיפות לספרד, אך בפער מעט גדול יותר. לפי התחזית שלהם, לנבחרת של לואיס דה לה פואנטה יש 59% סיכוי לזכות במונדיאל, בעוד שלארגנטינה ניתנו 41%.

ליאו מסי ורודריגו דה פול חוגגים (רויטרס)

החברה פרסמה גם את התחזית למשחק על המקום השלישי, שם צרפת נחשבת לפייבוריטית עם 54% לניצחון על אנגליה, שלה ניתנו 46%.

למרות התחזיות, ארגנטינה מגיעה לגמר עם הרבה מומנטום לאחר המהפך מול אנגליה ושני הבישולים של ליאו מסי, בעוד ספרד הרשימה בחצי הגמר עם 0:2 על צרפת. כעת נותר לראות האם המודלים הסטטיסטיים ידייקו, או שאלופת העולם תצליח להפתיע פעם נוספת ולהגן על התואר.