"החילופים ההגנתיים חזרו אל טוכל כמו בומרנג"

שברון לב באנגליה, ומרבית ההאשמות הולכות לכיוונו של מאמן נבחרת שלושת האריות: "לאוהדים נמאס מהגרמני, בחר באסטרטגיה לא נכונה צריך להיות מפוטר"

“זה לא מגיע הביתה”: אחרי קמפיין עם הרבה מאוד רגעי קסם, אנגליה נפרדת מהמונדיאל עם הפסד 2:1 לארגנטינה בחצי גמר המונדיאל. האשם המיידי בהדחה הוא כמובן המאמן, תומאס טוכל, שנבחרתו סיפקה מחצית ראשונה דומיננטית, אותה סיימה ב-0:1, אבל לחצי השני לא הופיעה, וככל שהוסיף הגרמני לבצע חילופים המצב התדרדר.

“האוהדים האנגלים רוצים שטוכל ילך הביתה, נמאס להם”, הוסיפו באנגליה, “האסטרטגייה שלו והחילופים ההגנתיים שעשה הרסו את המשחק, הנבחרת רק רצתה שהשופט ישרוק לסיום וזה עלה לה ביוקר”.

ברשתות האוהדים האנגלים היו אפילו יותר אגרסיביים: “טוכל צריך לקבל את מכתב הפיטורים עוד לפני שהוא יוצא מהאיצטדיון”, “מה זה הניהול משחק הפחדני הזה”, “טוכל צריך להיות שרוף מעתה ועד עולם באנגליה”.