סקאלוני סיכם את ה-1:2 של ארגנטינה על אנגליה בדרך לגמר: "לא מפסיקים להפתיע אותי, ננסה לנצח ביום ראשון, אני פשוט מאושר". אוהדי האלביסלסטה עקצו

נבחרת ארגנטינה העפילה לגמר מונדיאל 2026 לאחר מהפך וניצחון 1:2 על אנגליה, והמאמן ליונל סקאלוני התקשה להסתיר את ההתרגשות בסיום. המאמן שיבח את שחקניו, הודה לאוהדים והבהיר כי ההצלחה של האלביסלסטה נובעת מהרוח המיוחדת של הסגל ולא משום תחושת עליונות.

"אין לי מילים. זו שמחה גדולה עבור המדינה שלנו ועבור העם שלנו. כבר לפני כמה ימים אמרתי שהנבחרת הזאת לא מפסיקה להפתיע אותי", אמר סקאלוני. "ביום ראשון ננסה לנצח וניתן את כל מה שיש לנו, אבל אחרי משחק כזה קשה מאוד להסביר לאנשים כמה השחקנים האלה נותנים מעצמם. הם נותנים הכל עד הסוף, לא משאירים שום דבר בפנים. אני פשוט מאושר".

"הקהל עזר לנו לנצח במשחק"

סקאלוני הקדיש חלק גדול מדבריו גם לאוהדים הארגנטינאים, שמילאו את היציעים באטלנטה ודחפו את הנבחרת לאורך כל המשחק. "האנשים האלה עזרו לנו לנצח את המשחק", אמר המאמן בהתייחסו לתמיכה האדירה מהיציעים. לאחר מכן סיכם במשפט שהפך במהרה לאחד הציטוטים הבולטים של הערב: "אנחנו ייחודיים. זו לא יהירות, זה הלב שלנו".

ליאו מסי (רויטרס)

עם שריקת הסיום חגגו שחקני ארגנטינה עם אלפי האוהדים שהגיעו לאצטדיון מרצדס-בנץ באטלנטה. ליאו מסי נראה אוחז בסמל שעל חולצתו עם שלושת הכוכבים, בעוד חבריו חגגו את ההעפלה לגמר שני ברציפות. גם אנטונלה, רעייתו של הקפטן, תועדה ביציע כשהיא מצטרפת לחגיגות, בעוד שבצד האנגלי נרשמו דמעות ואכזבה גדולה.

במהלך החגיגות נראו שחקני ארגנטינה מניפים שלט שעליו נכתב: "איי פוקלנד שייכים לארגנטינה", ובהמשך הצטרפו לשירת האוהדים ביציעים, שחגגו את הניצחון הגדול ואת ההעפלה למשחק על התואר, שם מחכה להם נבחרת ספרד.