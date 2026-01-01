"מסי לא מהעולם הזה": בספרד מזהירים לקראת הגמר

בתקשורת הספרדית שלחו מסר לנבחרתם לקראת גמר גביע העולם מול ארגנטינה: "הנה מגיע אותו גמר פינאליסימה שלא שוחק, חייבים למצוא דרך לעצור את ליאו"

הניצחון הדרמטי 1:2 של ארגנטינה על אנגליה בחצי גמר מונדיאל 2026, שהושג בזכות שני בישולים של ליאו מסי, לא הותיר את התקשורת הספרדית אדישה. רגע אחרי שאלופת העולם הבטיחה את מקומה בגמר מול ספרד, בכלי התקשורת הגדולים במדינה כבר סימנו את הכוכב הארגנטינאי כאיום המרכזי על חלום הזכייה.

בעיתון "אס" לא חסכו במחמאות לפרעוש וכתבו בכותרת: "מסי לא מהעולם הזה", לאחר עוד תצוגת ענק של הקפטן בן ה-39, שהמשיך לשבור שיאים ולהוביל את ארגנטינה לעבר אפשרות של זכייה שנייה ברציפות בגביע העולם.

"ארגנטינה מצאה את מסי – והשאר היסטוריה"

גם ב"מארקה" התייחסו למהפך של האלביסלסטה וליכולת של מסי, וכתבו: "תראו את הפרצופים של השחקנים האנגלים. כך גמר המונדיאל חמק להם מבין הידיים. ארגנטינה הייתה בדרך להפסד, אבל היא מצאה את ליאו באגף הימני, בדיוק כפי שקרה מול מצרים, והשאר היסטוריה. ארגנטינה תלך עכשיו להגן על התואר שלה, ממש מולנו. הנה מגיע אותו פינאליסימה שמעולם לא שוחק, אבל הפעם במסגרת גמר המונדיאל".

ליאו מסי (רויטרס)

גם ב"ספורט" הקדישו מקום מרכזי להעפלת ארגנטינה ולמפגש המסקרן שמחכה בגמר, כשהמסר היה ברור: ספרד תצטרך למצוא דרך לעצור את מסי, שממשיך להציג יכולת יוצאת דופן ומגיע למשחק הגדול בכושר שיא.

בספרד מבינים כי הדרך לזכייה בגביע העולם עוברת דרך האיש שכבר בישל פעמיים בחצי הגמר, היה מעורב בשער בכל משחק של ארגנטינה בטורניר וממשיך להוכיח שגם בגיל 39 הוא עדיין מסוגל להכריע את הבמות הגדולות ביותר בכדורגל העולמי.