שיאים ועוד שיאים: המספרים האדירים של מסי

הפרעוש שהפך לשחקן השדה המבוגר אי פעם בחצי הגמר נכנס לרשימה יוקרתית עם צמד הבישולים שלו מול אנגליה והגיע למעורבות ישירה ב-33 שערים במונדיאל

ליאו מסי ממשיך להוכיח שגם בגיל 39 אין לו תחליף. הקפטן של ארגנטינה בישל פעמיים והוביל את אלופת העולם למהפך גדול וניצחון 1:2 על אנגליה בחצי גמר מונדיאל 2026, בדרך להעפלה לגמר נוסף. הפרעוש היה האיש המרכזי בקאמבק של האלביסלסטה, שסיימה את הערב עם כרטיס לקרב על התואר.

מעבר לתרומה המכרעת לניצחון, מסי המשיך לשבור שיאים ולהוסיף עוד פרק לקריירה האגדית שלו, כששוב היה מעורב ישירות בשערים של נבחרתו ברגעי ההכרעה ואף הפך לשחקן השדה הכי מבוגר אי פעם שמשתתף בחצי גמר המונדיאל בגיל 39 ו-21 ימים.

עוד שיאים, עוד היסטוריה

שני הבישולים שרשם מול אנגליה הכניסו את מסי לרשימה יוקרתית במיוחד של שחקנים שבישלו לפחות פעמיים בחצי גמר גביע העולם. הוא הצטרף לפריץ וולטר ובודאי השני שעשו זאת ב-1954, דידי ב-1958, זגאלו ב-1962, טוסטאו ב-1970, גארגאנו ב-2010 ופיליפ לאם ב-2014.

שחקני נבחרת ארגנטינה חוגגים (רויטרס)

בנוסף, מסי הגדיל את מאזנו ל-33 שערים ובישולים במונדיאלים, הנתון הגבוה ביותר בתולדות הטורניר. אחריו נמצא קיליאן אמבפה עם 25, בעוד רונאלדו הברזילאי ומירוסלב קלוזה חולקים את המקום הבא עם 19.

כאילו זה לא מספיק, הכוכב הארגנטינאי שמר גם על רצף נדיר במיוחד, לאחר שהיה מעורב בשער לפחות פעם אחת בכל משחק של ארגנטינה במונדיאל 2026. הנתון הזה ממחיש פעם נוספת את ההשפעה העצומה של הקפטן על המסע של אלופת העולם, שנמצאת כעת במרחק ניצחון אחד בלבד מזכייה שנייה ברציפות בגביע העולם.