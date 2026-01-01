למרות שלא כבש: מסי עלה לפסגת מלכות השערים

הפרעוש עדיין עם שמונה שערים, מספר זהה לזה של אמבפה, אך בזכות צמד הבישולים שלו נגד אנגליה הוא עלה לראש טבלת מלך השערים. ההסבר המלא בפנים

חצי הגמר השני הסתיים אמש (חמישי) כאשר ארגנטינה גברה 1:2 על אנגליה ועלתה לגמר, שם תפגוש את ספרד ביום ראשון הקרוב. מעבר לקרב על התואר הנחשק, ישנה תחרות נוספת עם קרב צמוד במיוחד, שגם הוא ידע הלילה תהפוכות – הקרב על מלכות השערים של הטורניר.

על אף שהוא לא כבש בחצי הגמר, ליאו מסי עקף את קיליאן אמבפה ועלה לראש מלכות השערים, למרות ששניהם עומדים על מספר זהה של שמונה שערים. הסיבה לכך היא צמד הבישולים שרשם הפרעוש, שהעלו את מאזנו לארבעה בישולים, אחד יותר משל הכוכב הצרפתי.

כזכור, במקרה של שוויון במלכות השערים, מספר הבישולים הוא זה שיכריע, וכרגע מסי מוביל בבישול אחד. לשני הכוכבים נותר עוד משחק אחד בטורניר, כשמסי יפגוש כאמור את ספרד בגמר, בעוד אמבפה יפגוש את אנגליה במשחק על המקום השלישי.