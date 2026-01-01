"מסי הופתע": עימות מילולי בין הפרעוש לבלינגהאם

חילופי דברים בין הקשר האנגלי לארגנטינאי בצל חוסר שביעות הרצון מהחלטות השיפוט. כוכב ריאל זלזל, הפרעוש הגיב עם פנים מופתעות והאוהדים ניסו לנחש

המתח הגדול בין אנגליה לארגנטינה בחצי גמר מונדיאל 2026 לא נשאר רק על כר הדשא. רגע לפני הירידה למחצית, התפתח עימות בין שחקני שתי הנבחרות סביב השופט איסמעיל אל-פתאח, כשבמוקד עמדו ליאו מסי וג'וד בלינגהאם, שהחליפו ביניהם דברים לעיני המצלמות.

לאורך המחצית הראשונה נרשמו עבירות רבות מצד שתי הנבחרות, כשגם האנגלים וגם הארגנטינאים הביעו חוסר שביעות רצון מהחלטות השיפוט. עם שריקת המחצית התקהלו השחקנים סביב השופט, ובמהלך הוויכוחים החל עימות מילולי בין מסי לקשר האנגלי.

המחווה של מסי הציתה את הרשת

לפי הדיווחים, בלינגהאם נראה כמי שסיים את חילופי הדברים עם המילה האחרונה, בעוד שמסי נראה מופתע לרגע. עם זאת, בדרכו לחדרי ההלבשה, כוכב ארגנטינה שלח לעבר קשר אנגליה מבט מזלזל ונופף לעברו בראשו בתנועת ביטול, מחווה שנקלטה היטב במצלמות השידור.

הפרעוש הופתע. בלינגהאם ומסי (IMAGO)

בלינגהאם ומסי מתעמתים (IMAGO)

הרגע הפך במהירות לוויראלי ברשתות החברתיות, שם ניסו אוהדים לנחש מה בדיוק נאמר בין השניים. "מסי בכלל פנה לשופט בגלל משהו אחר, ובלינגהאם פשוט לא הקשיב", כתב אחד הגולשים. אחר הוסיף: "הגיע הזמן לגלות מי רק דיבר", בעוד אוהד נוסף סיכם: "זה היה העימות שחיכינו לו. המשחק באמת התחיל".